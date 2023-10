Stimmkreis Dingolfing: Wahlergebnisse der Landtagswahl 2023 in Bayern

Am 8. Oktober findet die Bayern-Wahl 2023 statt. Die Wahlergebnisse der diesjährigen Landtagswahl aus dem Stimmkreis Dingolfing finden Sie am Wahltag hier.

In Bayern kommt es im Oktober zur nächsten großen Wahl. Bei der Bayern-Wahl 2023 entscheidet sich, wie sich der Landtag in der kommenden Legislaturperiode zusammensetzt. Die bei der Landtagswahl in Bayern antretenden Parteien werden in insgesamt 91 Stimmkreisen gewählt.

Unter den Wahlberechtigten in Bayern sind auch die Bürger des Stimmkreises Dingolfing. Auch ihre Stimme ist entscheidend dafür, in welche Richtung sich die Politik im Freistaat in den nächsten Jahren entwickeln wird. Wie die Wahl dort abläuft und wie die Ergebnisse der Bayern-Wahl ausgefallen sind, erfahren Sie hier. Außerdem bieten wir Ihnen zum Vergleich die Wahlergebnisse, die die Parteien bei der letzten Landtagswahl im Jahr 2018 im Stimmkreis Dingolfing eingefahren haben.

Wahlergebnisse für den Landkreis Dingolfing: Ergebnisse der Bayern-Wahl 2023

Der genaue Termin der Bayern-Wahl 2023 ist der 8. Oktober. An diesem Tag sind die Wahlberechtigten dazu aufgerufen, bei der Landtagswahl 2023 in Bayern mit einer Erststimme und einer Zweitstimme abzustimmen. Mit der Erststimme können die Bewohner des Stimmkreises Dingolfing ihren Direktkandidaten wählen. Dieser repräsentiert seinen Bezirk im Landtag. Mit der Zweitstimme wird hingegen eine Person aus der Liste einer der bei der Landtagswahl in Bayern antretenden Parteien gewählt. Im Gegensatz zur Bundestagswahl wird also auch die Zweitstimme einer bestimmten Person gegeben. Sobald die Ergebnisse aus dem Stimmkreis Dingolfing bekannt sind, werden wir Sie hier in einem Datencenter zur Verfügung stellen.

Da es sich bei der Bayern-Wahl neben der Bundestagswahl um die wichtigste Abstimmung im Freistaat handelt, ist das Interesse entsprechend groß. Daher werden im Voraus von den verschiedenen Meinungs- und Wahlforschungsinstituten jede Menge Umfragen zur Landtagswahl veröffentlicht.

Wer mit seiner Prognose dem tatsächlichen Wahlergebnis am nächsten kam, zeigt sich aber frühestens nach den ersten Hochrechnungen am Wahlabend. Denn gewählt werden kann in den Wahllokalen bis um 18 Uhr.

Dingolfing: Orte im Stimmkreis 202 bei der Landtagswahl 2023 in Bayern

Die verschiedenen Stimmkreise setzen sich recht unterschiedlich zusammen. Manche bestehen nur aus einer einzigen Stadt, andere sogar nur aus einem Stadtteil. In den ländlicheren Regionen sind die Stimmkreise dagegen auf mehrere Gemeinden ausgedehnt. Dabei fallen die Grenzen der Wahlkreise nicht immer mit denen der Landkreise zusammen. Beim Bayerischen Landesamt für Statistik ist angegeben, welche Gemeinden jeweils zu einem Stimmkreis zusammengefasst wurden.

Den Wahlberechtigten der Stimmkreise bleibt neben dem Gang ins Wahllokal am 8. Oktober aber auch noch die Möglichkeit, per Briefwahl bei der Landtagswahl 2023 teilzunehmen. Gerade für alle, die sich zum Zeitpunkt der Wahl nicht in ihrem Stimmkreis aufhalten, ist das eine echte Alternative.

Das sind die Orte, die zum Stimmkreis Dingolfing gehören:

Gemeinden aus dem Landkreis Dingolfing-Landau

Dingolfing

Landau a. d. Isar

a. d. Eichendorf

Frontenhausen

Pilsting

Reisbach

Simbach

Wallersdorf

Gottfrieding

Loiching

Mamming

Marklkofen

Mengkofen

Moosthenning

Niederviehbach

Gemeinden aus dem Landkreis Landshut

Vilsbiburg

Aham

Altfraunhofen

Baierbach

Bodenkirchen

Geisenhausen

Gerzen

Kröning

Neufraunhofen

Niederaichbach

Postau

Schalkham

Velden

Vilsheim

Weng

Wörth a. d. Isar

a. d. Wurmsham

Die übrigen Gemeinden aus dem Landkreis Landshut sind dem gleichnamigen Stimmkreis Landshut zugeteilt.

Ergebnisse bei der Bayern-Wahl 2018 im Stimmkreis Dingolfing

Hier zeigen wir Ihnen, wie die Wahlergebnisse bei der Bayern-Wahl 2018 im Stimmkreis Dingolfing ausgefallen sind. Damals wurde der CSU-Kandidatin Dr. Petra Loibl von den Bürgern das Direktmandat verliehen.

Das waren die Ergebnisse der Erststimme im Stimmkreis Dingolfing 2018:

CSU : 39,4 Prozent

: 39,4 Prozent Freie Wähler : 17,9 Prozent

: 17,9 Prozent AfD : 14,3 Prozent

: 14,3 Prozent Grüne: 10,3 Prozent

SPD : 6,3 Prozent

: 6,3 Prozent FDP : 3,7 Prozent

: 3,7 Prozent Die LINKE: 2,1 Prozent

Sonstige: 6,0 Prozent

Den zweiten Platz bei den Erststimmen erreichte damals die Kandidatin der Freien Wähler, Jutta Widmann.

Neben der Erststimme ist auch die Zweitstimme wichtig. Die Erst- und Zweitstimmen werden addiert und aus diesem Wert wird ermittelt, wie viele Abgeordnete den einzelnen Parteien zustehen.

Das war das Gesamtstimmen-Ergebnis aus dem Stimmkreis Deggendorf 2018: