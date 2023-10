Stimmkreis Kelheim: Wahlergebnisse der Landtagswahl 2023 in Bayern

Am 8. Oktober 2023 wird in Bayern wieder gewählt. Wie die Wahlergebnisse der Bayern-Wahl im Stimmkreis Kelheim ausfallen, erfahren Sie hier.

Der Termin der Bayern-Wahl 2023 ist der 8. Oktober. An diesem Tag entscheidet sich, welchen Parteien die Wahlberechtigten in Bayern ihr Vertrauen schenken. Neben der Bundestagswahl handelt es sich daher um die wichtigste Wahl, die im Freistaat stattfindet.

Auch im Landkreis Kelheim stimmen die Menschen ab. Wie das Wahlergebnis des Stimmkreises ausgefallen ist, erfahren Sie am Wahltag hier. Außerdem können Sie hier die Ergebnisse der vergangenen Landtagswahl mit denen der Wahl von 2018 vergleichen.

Wahlergebnisse für den Stimmkreis Kelheim: Ergebnisse der Bayern-Wahl 2023

Die Bayern-Wahl 2023 folgt etwas anderen Regeln als die Bundestagswahl. Zwar wird auch bei der Landtagswahl 2023 in Bayern mit einer Erststimme und einer Zweitstimme abgestimmt, doch die Zweitstimme ist nicht gleich aufgebaut wie die bei der Bundestagswahl. Denn bei dieser wählt man lediglich mit der Erststimme einen bestimmten Kandidaten. Die Zweitstimme ist einer Partei vorbehalten. In Bayern hingegen wählen die Bürger auch mit ihrer Zweitstimme einen der verschiedenen Kandidaten, die von den Parteien gelistet werden. Entscheidend für die Zusammensetzung des Landtages ist am Ende das Ergebnis der Zusammenzählung beider Stimmen. Die Wahlergebnisse aus dem Landkreis Kelheim stehen Ihnen hier am Wahltag in unserem Datencenter zur Verfügung.

Welche der bei der Landtagswahl in Bayern antretenden Parteien das Rennen macht, ist im Voraus das Objekt großer Spekulationen. Um sich möglichst schon vor der Wahl ein Bild über die Stimmung im Freistaat zu machen, werden verschiedene Umfragen zur Landtagswahl veröffentlicht.

Die Genauigkeit der gemachten Prognosen zeigt sich allerdings erst, nachdem die Wahllokale um 18.00 Uhr geschlossen haben. Erst dann werden die ersten Hochrechnungen veröffentlicht.

Kelheim: Orte im Stimmkreis 203 bei der Landtagswahl 2023 in Bayern

Die Stimmen werden in Bayern entweder am Wahltag im Wahllokal oder bereits im Voraus mit der Briefwahl bei der Landtagswahl 2023 abgegeben. Wer in welchem Wahllokal zum Wählen eingetragen ist, wird den Wahlberechtigten im Voraus per Brief mitgeteilt.

Der Freistaat ist bei der Landtagswahl in 91 Stimmkreise untergliedert. Diese umfassen von einzelnen Stadtteilen von Großstädten bis zu ganzen Landkreisen ganz unterschiedliche Gebiete. Welche Gemeinden zu welchem Stimmkreis gehören, gibt das Bayerische Landesamt für Statistik bekannt. Im Falle von Kelheim fallen allerdings die Grenzen des Landkreises ganz unkompliziert mit denen des Stimmkreises zusammen.

Das sind die Orte, die zum Stimmkreis Kelheim gehören:

Abensberg

Kelheim

Mainburg

Neustadt a. d. Donau

Riedenburg

Bad Abbach

Essing

Langquaid

Painten

Rohr in Niederbayern

Siegenburg

Aiglsbach

Attenhofen

Biburg

Elsendorf

Hausen

Herrngiersdorf

Ihrlerstein

Kirchdorf

Saal a. d. Donau

Teugn

Train

Volkenschwang

Wildenberg

Ergebnisse bei der Bayern-Wahl 2018 im Stimmkreis Kelheim

Mitunter ist es möglich, dass eine Partei von einer Wahl zur nächsten große Gewinne oder Verluste einfährt. Um die Ergebnisse der Bayern-Wahl 2023 im Stimmkreis Kelheim richtig einordnen zu können, bietet sich daher ein Blick auf die Wahlergebnisse von 2018 an. Damals sicherte sich die CSU-Politikerin Petra Högl das Direktmandat.

Das waren die Ergebnisse der Erststimme im Stimmkreis Kelheim 2018:

CSU : 35,4 Prozent

: 35,4 Prozent Freie Wähler : 23,8 Prozent

: 23,8 Prozent AfD : 11,6 Prozent

: 11,6 Prozent Grüne: 10,5 Prozent

SPD : 5,7 Prozent

: 5,7 Prozent FDP : 3,4 Prozent

: 3,4 Prozent Die LINKE: 2,2 Prozent

Sonstige: 7,3 Prozent

Mit für bayerische Verhältnisse nicht allzu großem Abstand zur Kandidatin der CSU folgte damals Dr. Hubert Faltermeier auf Platz zwei.

Wie viele Abgeordnete die Parteien in den Landtag entsenden dürfen, ergibt sich unter anderem durch die Addition der Erst- und Zweitstimmen. Das so gewonnene Gesamtstimmen-Ergebnis aus dem Stimmkreis Kelheim sah 2018 wie folgt aus: