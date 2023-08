Stimmkreis Landshut: Wahlergebnisse der Landtagswahl 2023 in Bayern

Am 8. Oktober 2023 wird in Bayern wieder gewählt. Alles rund um die Wahlergebnisse der Bayern-Wahl im Stimmkreis Landshut erfahren Sie hier.

Die Bayern-Wahl 2023 ist die wichtigste Wahl im Freistaat für die nächsten Jahre. Der Termin der Bayern-Wahl 2023 ist der 8. Oktober. An diesem Tag sind die Wahlberechtigten in Bayern wieder einmal dazu aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Das kann entweder in einem Wahlbüro im eigenen Stimmkreis, oder über die Briefwahl bei der Landtagswahl 2023 geschehen.

Über die möglichen Wahlergebnisse gibt es im Voraus immer große Spekulationen. Licht ins Dunkel sollen Umfragen zur Landtagswahl 2023 bringen. Doch wie die tatsächlichen Ergebnisse ausfallen, zeigt sich erst am Wahlabend. Dabei können die Wahlergebnisse je nach Stimmkreis stark variieren. Sobald die Ergebnisse aus dem Stimmkreis Landshut bekannt sind, finden Sie sie hier.

Wahlergebnisse für den Stimmkreis Landshut: Ergebnisse der Bayern-Wahl 2023

Auch im Stimmkreis Landshut wird wie üblich bei der Landtagswahl 2023 in Bayern mit einer Erststimme und einer Zweitstimme abgestimmt. Das Ergebnis der Erststimme ist dabei von besonderer Bedeutung für die Region, da durch sie der Direktkandidat des Stimmkreises bestimmt wird. Bei der letzten Wahl konnte sich dieses Direktmandat der Kandidat der CSU holen.

Doch die bei der Landtagswahl in Bayern antretenden Parteien sind nicht nur an der Erststimme interessiert. Auch wenn sie nicht das Direktmandat im Stimmkreis Landshut gewinnen können, sind doch viele der Zweitstimmen zu holen. Diese sind ebenfalls essenziell, denn am Ende entscheiden alle abgegebenen Stimmen darüber, welche Partei wie viele Abgeordnete in den Landtag entsenden darf. Wie die Wahlergebnisse im Stimmkreis Landshut ausgefallen sind, erfahren Sie am Wahlabend hier in unserem Datencenter.

Landshut: Orte im Stimmkreis 204 bei der Landtagswahl 2023 in Bayern

In Bayern gibt es bei der Landtagswahl insgesamt 91 Stimmkreise. Diese sind ganz unterschiedlich gestaltet und halten sich nicht zwangsläufig an andere Einteilungen der Gebiete. So sind Teile des Landkreises Landshut dem Stimmkreis Dingolfing zugeteilt. Welche Gemeinden zu welchem Stimmkreis gehören, veröffentlicht das Bayerische Landesamt für Statistik.

Das sind die Orte, die zum Stimmkreis Landshut gehören:

Adlkofen

Altdorf

Bruckberg

Buch a. Erlbach

Eching

Ergolding

Essenbach

Hohenthann

Kumhausen

Neufahrn i.NB

i.NB Pfeffenhausen

Rottenburg a.d. Laaber

a.d. Tiefenbach

Ergoldsbach

Bayerbach bei Ergoldsbach

bei Furth

Obersüßbach

Weihmichl

Ergebnisse bei der Bayern-Wahl 2018 im Stimmkreis Landshut

Traditionell hat die CSU einen großen Vorsprung bei den Erststimmen in den ländlicheren Regionen Bayerns. Doch ein Spitzenkandidat einer anderen Partei kann die Gewissheit eines CSU-Sieges auch dort in Gefahr bringen. So geschehen im Stimmkreis Landshut bei der Bayern-Wahl 2018. Damals gewann der CSU-Kandidat Helmut Radlmeier nur sehr knapp gegen den Vorsitzenden der Freien Wähler, Hubert Aiwanger.

Das waren die Ergebnisse der Erststimme im Stimmkreis Landshut 2018:

CSU : 27,8 Prozent

: 27,8 Prozent Freie Wähler : 25,0 Prozent

: 25,0 Prozent Grüne: 15,1 Prozent

AfD : 11,0 Prozent

: 11,0 Prozent SPD : 7,1 Prozent

: 7,1 Prozent FDP : 5,6 Prozent

: 5,6 Prozent Die LINKE: 2,5 Prozent

Sonstige: 6,0 Prozent

Beim Gesamtstimmen-Ergebnis war der Abstand zwischen der CSU und den zweitplatzierten Freien Wählern ebenfalls recht knapp: