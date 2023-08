Stimmkreis Passau-Ost: Wahlergebnisse der Landtagswahl 2023 in Bayern

2023 wird in Bayern wieder gewählt. Hier erfahren Sie, wie die Wahlergebnisse im Stimmkreis Passau-Ost bei der Bayern-Wahl 2023 ausgefallen sind.

In Bayern wird wieder gewählt. Der Termin der Bayern-Wahl 2023 ist der 8. Oktober. Dann sind die Wahlberechtigten in Bayern wieder dazu aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Mit ihr kann jeder Wähler Einfluss auf die Zusammensetzung des Landtages nehmen. Damit ist die Bayern-Wahl 2023 neben der Bundestagswahl die wichtigste Abstimmung der kommenden Jahre.

Auch die Wahlberechtigten aus dem Stimmkreis Passau-Ost sind dazu aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Wie das Wahlergebnis dort ausgefallen ist, erfahren Sie am Wahlabend hier. Außerdem bieten wir die Wahlergebnisse des Stimmkreises von 2018 zum Vergleich.

Wahlergebnisse für den Landkreis Passau-Ost: Ergebnisse der Bayern-Wahl 2023

Die Wahlberechtigten aus dem Landkreis Passau-Ost haben zwei Stimmen. Denn bei der Landtagswahl 2023 in Bayern wird mit einer Erststimme und einer Zweitstimme abgestimmt. Mit der Erststimme wird derjenige gewählt, der Passau-Ost als Direktkandidat vertritt. Die Zweitstimme ist hingegen für einen Politiker aus einer Liste der Parteien. Am Ende werden dann die Stimmen zusammengezählt, um die Anzahl der Abgeordneten der bei der Landtagswahl in Bayern antretenden Parteien zu ermitteln.

Diese wollen selbstverständlich möglichst viele Abgeordnete nach München entsenden. Umfragen zur Bayern-Wahl geben bereits viele Monate im Voraus erste Infos darüber, wie der nächste Landtag aussehen könnte. Doch wie das endgültige Ergebnis aussieht, zeigt sich erst am Abend des 8. Oktober. Die Wahlergebnisse aus dem Stimmkreis Passau-Ost erfahren Sie am Wahltag hier, unser Datencenter stellt die Ergebnisse an dieser Stelle bereit.

Passau-Ost: Orte im Stimmkreis 205 bei der Landtagswahl 2023 in Bayern

Der Stimmkreis Passau-Ost ist der am östlichsten gelegene Stimmkreis Bayerns. Dieser setzt sich aus Gemeinden aus den Landkreisen Passau und Freyung-Grafenau zusammen. Welche Gemeinden zu welchem Stimmkreis bei der Bayern-Wahl gehören, gibt das Bayerische Landesamt für Statistik bekannt.

Gewählt wird im Stimmkreis 205 Passau-Ost so, wie auch in allen anderen Stimmkreisen. Das bedeutet, dass die Wähler zwei Möglichkeiten zur Stimmabgabe haben. Entweder sie wählen in einem Wahllokal am Wahltag, oder sie machen von der Briefwahl bei der Landtagswahl 2023 gebrauch. Bei dieser können sie ihre Stimme bereits Wochen im Voraus abgeben.

Das sind die Orte, die zum Stimmkreis Passau-Ost gehören:

Kreisfreie Städte

Passau

Aus dem Landkreis Passau

Breitenberg

Büchlberg

Fürstenstein

Hauzenberg

Hutthurm

Neukirchen vorm Wald

Obernzell

Ruderting

Salzweg

Sonnen

Thyrnau

Tiefenbach

Untergriesbach

Wegscheid

Tittling

Witzmannsberg

Aus dem Landkreis Freyung-Grafenau

Grainet

Haidmühle

Jandelsbrunn

Neureichenau

Röhrnbach

Waldkirchen

Die übrigen Orte aus dem Landkreis Passau befinden sich im Stimmkreis Passau-West.

Ergebnisse bei der Bayern-Wahl 2018 im Stimmkreis Passau-Ost

Das Wahlergebnis der diesjährigen Bayern-Wahl im Stimmkreis Passau-Ost wird umso aussagekräftiger, wenn man es mit dem von der letzten Wahl vergleicht. Bei dieser wurde der CSU-Politiker Dr. Gerhard Waschler Direktkandidat des Stimmkreises. Erst mit gewaltigem Abstand folgte sein Herausforderer Ralf Stadler von der SPD.

Das waren die Ergebnisse der Erststimme im Stimmkreis Passau-Ost 2018:

CSU : 36,8 Prozent

: 36,8 Prozent AfD : 14,2 Prozent

: 14,2 Prozent Freie Wähler : 11,2 Prozent

: 11,2 Prozent Grüne: 10,5 Prozent

SPD : 10,1 Prozent

: 10,1 Prozent FDP : 5,9 Prozent

: 5,9 Prozent Die LINKE: 3,0 Prozent

Sonstige: 8,2 Prozent

Die Erststimme allein reicht aber nicht aus. Auch die Ergebnisse der Zweitstimme sind relevant, denn mit ihnen zusammen ergibt sich das Gesamtstimmen-Ergebnis. Dieses fiel bei der Bayern-Wahl 2018 im Stimmkreis Passau-Ost allerdings ebenfalls sehr klar für die CSU aus: