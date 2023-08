Stimmkreis Passau-West: Wahlergebnisse der Landtagswahl 2023 in Bayern

Hier erfahren Sie, wie die Wahlergebnisse im Stimmkreis Passau-West bei der diesjährigen Bayern-Wahl 2023 ausgefallen sind.

Im Stimmkreis Passau-West werden die Bürger dieses Jahr wieder zur Wahlurne gerufen. Denn am 8. Oktober findet die Bayern-Wahl 2023 statt. Die Wahlberechtigten in Bayern geben dazu im ihnen zugewiesenen Stimmkreis ihre Stimme entweder im Wahllokal ab, oder sie machen von ihrem Recht auf Briefwahl bei der Landtagswahl 2023 gebrauch.

Einer dieser Stimmkreise ist der Stimmkreis Passau-West. Wie dort das Ergebnis der Bayern-Wahl 2023 ausgefallen ist, können Sie hier am Wahlabend nachlesen. Außerdem stellen wir Ihnen hier die Wahlergebnisse aus dem Stimmkreis Passau-West von der letzten Landtagswahl 2018 zum Vergleich bereit.

Wahlergebnisse für den Landkreis Passau-West: Ergebnisse der Bayern-Wahl 2023

Der Termin der Bayern-Wahl 2023 ist der 8. Oktober. An diesem Tag sind alle Wahlberechtigten des Freistaats dazu aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Das erfolgt bei der Landtagswahl 2023 in Bayern mit einer Erststimme und einer Zweitstimme. Mit der Erststimme können die Wahlberechtigten aus dem Stimmkreis Passau-West wählen, wen sie mit einem Direktmandat aus ihrer Heimat in den Bayerischen Landtag entsenden möchten. Die Zweitstimme hingegen ist für einen Politiker aus einer der Partei-Listen der bei der Landtagswahl in Bayern antretenden Parteien bestimmt.

Wie die Wahlergebnisse im Stimmkreis Passau-West bei der Bayern-Wahl 2023 ausgefallen sind, erfahren Sie am Wahlabend hier. Sobald sie bekannt sind, stellt unser Datencenter an dieser Stelle die Wahlergebnisse bereit.

Passau-West: Orte im Stimmkreis 206 bei der Landtagswahl 2023 in Bayern

Die Stimmkreise bei der Landtagswahl 2023 in Bayern setzen sich unterschiedlich zusammen. Einige sind umfassen schlicht eine Stadt oder bei Großstädten einen Stadtteil. Im ländlicheren Niederbayern hingegen wird eine Vielzahl von Gemeinden in einem Stimmkreis zusammengefasst. Dabei wird sich nicht immer an den Grenzen der Landkreise orientiert. Der Landkreis Passau ist etwa in den Stimmkreis 206 Passau West und den aufgeteilt. Wo genau die Grenzen gezogen werden und welche Gemeinden zu welchem Stimmkreis gehören, wird vom Bayerische Landesamt für Statistik bekannt gegeben.

Zum Stimmkreis Passau-West gehören folgende Orte:

Aicha vorm Wald

Aldersbach

Bad Füssing

Bad Griesbach i. Rottal

i. Rottal Eging a. See

Fürstenzell

Haarbach

Hofkirchen

Kirchham

Kößlarn

Neuburg a. Inn

Neuhaus a. Inn

a. Inn Ortenburg

Pocking

Ruhstorf a.d.Rott

Tettenweis

Vilshofen an der Donau

an der Windorf

Aidenbach

Beutelsbach

Malching

Rotthalmünster

Ergebnisse bei der Bayern-Wahl 2018 im Stimmkreis Passau-West

Wie die Wahlergebnisse der Bayern-Wahl 2023 aussehen, ist im Vorfeld immer das Objekt vieler Spekulationen. Um das möglichst genau zu ermitteln, werden viele Umfragen zur Bayern-Wahl durchgeführt. Um diese besser einordnen zu können, ist Kenntnis der Wahlergebnisse der vergangenen Landtagswahl von 2018 hilfreich. Damals gewann Walter Taubeneder das Direktmandat des Stimmkreises Passau-West. Der Zweitplatzierte in diesem Rennen war der Kandidat der AfD, der allerdings nur einen Bruchteil der Stimmen Taubeneders erhielt.

Das waren die Ergebnisse der Erststimme im Stimmkreis Passau-West 2018:

CSU : 42,1 Prozent

: 42,1 Prozent AfD : 14,3 Prozent

: 14,3 Prozent Freie Wähler : 13,1 Prozent

: 13,1 Prozent Grüne: 10,2 Prozent

SPD : 7,5 Prozent

: 7,5 Prozent FDP : 4,2 Prozent

: 4,2 Prozent Die LINKE: 2,4 Prozent

Sonstige: 6,2 Prozent

Bei der Landtagswahl in Bayern werden am Ende die Erst- und die Zweitstimmen zusammengezählt, um zu einem Gesamtstimmen-Ergebnis zu gelangen. Dieses ist entscheidend dafür, welche Partei wie viele Abgeordnete in den Landtag entsenden darf.

Das Gesamtstimmen-Ergebnis fiel 2018 im Stimmkreis Passau-West wie folgt aus: