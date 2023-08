Stimmkreis Regen, Freyung-Grafenau: Wahlergebnisse der Landtagswahl 2023 in Bayern

Dieses Jahr wird in Bayern wieder gewählt. Hier erfahren Sie alles über die Wahlergebnisse der Bayern-Wahl 2023 im Stimmkreis Regen, Freyung-Grafenau.

Der Termin der Bayern-Wahl 2023 fällt dieses Mal auf den 8. Oktober. Für die kommende Landtagswahl wurde der Freistaat wieder in 91 Stimmkreise unterteilt. In diesen können die Wahlberechtigten in Bayern abstimmen und über die zukünftige Zusammensetzung des bayerischen Landtages entscheiden. Einer dieser Stimmkreise ist der Stimmkreis Regen, Freyung-Grafenau. Auch dort stimmen im Herbst die Bürger und Bürgerinnen in den Wahllokalen oder mit der Briefwahl bei der Landtagswahl 2023 ab.

Wie das Ergebnis der Bayern-Wahl in dem niederbayerischen Stimmkreis ausgefallen ist, erfahren Sie am Wahlabend hier. Außerdem finden Sie hier zusätzliche Informationen wie die Wahlergebnisse des Stimmkreises bei der letzten Landtagswahl 2018.

Wahlergebnisse für den Stimmkreis Regen, Freyung-Grafenau: Ergebnisse der Bayern-Wahl 2023

Die Bayern-Wahl 2023 läuft ähnlich, aber nicht gleich wie die letzte Bundestagswahl ab. Auch bei der Landtagswahl 2023 in Bayern wird mit einer Erststimme und einer Zweitstimme abgestimmt. Doch besonders spannend ist hier eher die Zweitstimme, da die CSU bislang noch jedes Direktmandat in Niederbayern gewonnen hat.

Die bei der Landtagswahl in Bayern antretenden Parteien spekulieren aber auch im Stimmkreis Regen, Freyung-Grafenau auf möglichst viele Erst- und Zweitstimmen. Denn diese werden am Ende zusammengezählt und entscheiden darüber, wie viele Abgeordnete der Parteien ins Parlament geschickt werden dürfen. Wie sich dieses zusammensetzen wird, soll im Voraus schon durch Umfragen zur Landtagswahl 2023 ermittelt werden. Doch erst am Wahlabend gibt es Gewissheit über den Ausgang der Wahl. Sobald die Wahlergebnisse aus dem Stimmkreis Regen, Freyung-Grafenau bekannt sind, finden Sie diese hier in unserem Datencenter.

Regen, Freyung-Grafenau: Orte im Stimmkreis 207 bei der Landtagswahl 2023 in Bayern

Der Stimmkreis 207 setzt sich aus Gemeinden aus den Landkreisen Regen und Freyung-Grafenau zusammen. Dabei werden die üblichen Grenzen der Landkreise allerdings wenig beachtet und so ist ein Teil der Gemeinden des Landkreises Freyung-Grafenau Teil des Stimmkreises Passau-Ost. Welche Gemeinden zu welchem Stimmkreis zugeteilt wurden, kann man beim Bayerischen Landesamt für Statistik nachlesen.

Das sind die Städte und Gemeinden, die zum Stimmkreis Regen, Freyung-Grafenau gehören:

Landkreis Regen

Achslach

Arnbruck

Bayerisch Eisenstein

Bischofsmais

Böbrach

Bodenmais

Drachselried

Frauenau

Geiersthal

Gotteszell

Kirchberg i. Wald

i. Wald Kollnburg

Langdorf

Lindberg

Patersdorf

Prackenbach

Regen

Rinchnach

Ruhmannsfelden

Teisnach

Viechtach

Zachenberg

Zwiesel

Landkreis Freyung-Grafenau

Freyung

Grafenau

Hohenau

Mauth

Neuschönau

Ringelai

Saldenburg

Sankt Oswald-Riedlhütte

Spiegelau

Hinterschmiding

Phillipsreuth

Fürsteneck

Perlesreuth

Eppenschlag

Innernzell

Schöfweg

Schönberg

Thurmansbang

Zenting

Ergebnisse bei der Bayern-Wahl 2018 im Stimmkreis Regen, Freyung-Grafenau

Im Stimmkreis Regen, Freyung-Grafenau hat die CSU 2018 das Direktmandat gewonnen. In der ländlichen Region ist die Regierungspartei besonders stark. Dem Kandidaten Max Gibis von der CSU folgte mit großem Abstand der AfD-Kandidat Johann Müller auf dem zweiten Platz.

Das waren die Ergebnisse der Erststimme im Stimmkreis Regen, Freyung-Grafenau 2018:

CSU : 37,9 Prozent

: 37,9 Prozent AfD : 16,6 Prozent

: 16,6 Prozent Freie Wähler : 14,4 Prozent

: 14,4 Prozent Grüne: 9,9 Prozent

FDP : 8,6 Prozent

: 8,6 Prozent SPD : 5,7 Prozent

: 5,7 Prozent Die LINKE: 1,8 Prozent

Sonstige: 5,0 Prozent

Auch das Gesamtstimmen-Ergebnis fiel 2018 im Stimmkreis Regen, Freyung-Grafenau recht deutlich aus: