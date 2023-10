Stimmkreis Rottal-Inn: Wahlergebnisse der Landtagswahl 2023 in Bayern

Im Herbst findet in Bayern die Landtagswahl statt. Hier erfahren Sie alles rund um die Wahlergebnisse der Bayern-Wahl 2023 im Stimmkreis Rottal-Inn.

Rottal-Inn ist einer der 91 Stimmkreise, in die der Freistaat für die Bayern-Wahl 2023 eingeteilt ist. Er befindet sich im Südosten des Freistaats, im Regierungsbezirk Niederbayern. Auch im Stimmkreis Rottal-Inn werden am Termin der Bayern-Wahl 2023 die Menschen ihre Stimme in den Wahllokalen abgeben. Auch eine Stimmenabgabe im Voraus per Briefwahl ist bei der Landtagswahl 2023 möglich.

In den Monaten vor der Wahl werden jede Menge Umfragen zur Landtagswahl 2023 durchgeführt. Doch wie sich die Wahlberechtigten in Bayern letzten Endes entscheiden, zeigt sich erst am Wahlabend. Wie die Wahlergebnisse im Stimmkreis Rottal-Inn ausgefallen sind, können Sie am Wahlabend hier nachlesen.

Wahlergebnisse für den Stimmkreis Rottal-Inn: Ergebnisse der Bayern-Wahl 2023

Die bei der Landtagswahl in Bayern antretenden Parteien versuchen auch im Stimmkreis Rottal-Inn möglichst viele Wähler und Wählerinnen von sich zu überzeugen. Gewählt werden können sie bei der Landtagswahl 2023 in Bayern mit einer Erststimme und einer Zweitstimme. Die Erststimme bestimmt darüber, wer das Direktmandat des Stimmkreises gewinnt. In Rottal-Inn wurde das Direktmandat in den vergangenen Jahren immer von der CSU gewonnen. Wie das Wahlergebnis bei der Bayern-Wahl 2023 ausfällt, können Sie am Wahlabend hier bei uns in unserem Datencenter nachlesen.

Rottal-Inn: Orte im Stimmkreis 208 bei der Landtagswahl 2023 in Bayern

Die Einordnung der bayerischen Städte und Gemeinden in verschiedene Stimmkreise ist nicht ganz einheitlich. Manche der Stimmkreise setzen sich leidglich aus einer Großstadt zusammen, andere sind eine Mischung aus den Gemeinden verschiedener Landkreise. Das Bayerische Landesamt für Statistik gibt Auskunft darüber, welche Ortschaften zu welchem Stimmkreis gehören. Im Fall des Stimmkreises Rottal-Inn ist das allerdings schnell geklärt: Die Grenzen des Stimmkreises fallen mit denen des Landkreises Rottal-Inn zusammen.

Das sind die Ortschaften, die zum Stimmmkreis 208 Rottal-Inn gehören:

Städte

Eggenfelden

Pfarrkirchen

Simbach am Inn

Märkte

Arnstorf

Bad Birnbach

Gangkofen

Triftern

Wurmannsquick

Verwaltungsgemeinschaften

Bad Birnbach

Ering

Falkenberg

Massing

Tann

Ergebnisse bei der Bayern-Wahl 2018 im Stimmkreis Rottal-Inn

In einigen niederbayerischen Stimmkreisen war der Kampf um das Direktmandat bei der vergangenen Bayern-Wahl 2018 relativ intensiv. Im Stimmkreis Rottental-Inn hingegen konnte sich der CSU-Kandidat Martin Wagle ohne Probleme gegen seine Widersacher durchsetzen. 29,6 Prozentpunkte trennten ihn vom Zweitplatzierten, dem Freie Wähler-Kandidaten Werner Schießl.

Das waren die Ergebnisse der Erststimme im Stimmkreis Rottal-Inn 2018:

CSU : 44,3 Prozent

: 44,3 Prozent Freie Wähler : 14,7 Prozent

: 14,7 Prozent AfD : 11,9 Prozent

: 11,9 Prozent Grüne: 10,5 Prozent

SPD : 5,0 Prozent

: 5,0 Prozent FDP : 3,8 Prozent

: 3,8 Prozent Die LINKE: 2,2 Prozent

Sonstige: 7,6 Prozent

Ähnlich klar fiel auch das Gesamtstimmen-Ergebnis im Stimmkreis Rottal-Inn bei der vergangenen Wahl 2018 aus: