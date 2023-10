Stimmkreis Straubing: Wahlergebnisse der Landtagswahl 2023 in Bayern

Auch im Stimmkreis Straubing wird im Herbst bei der Bayern-Wahl 2023 gewählt. Alles rund um die Wahlergebnisse aus Straubing erfahren Sie hier.

Der Termin der Bayern-Wahl 2023 ist der 8. Oktober. Im Stimmkreis Straubing wird an diesem Tag die Mehrheit der Wahlberechtigten ihre Stimme im Wahllokal abgeben. Doch auch eine Briefwahl ist bei der Landtagswahl 2023 möglich. Das Ergebnis der Bayern-Wahl 2023 entscheidet dann darüber, wie sich der Bayerische Landtag in den kommenden Jahren zusammen setzt.

Wie das Ergebnis der Wahl im Stimmkreis Straubing ausgefallen ist, können Sie am Wahlabend hier nachlesen. Zusätzlich haben wir Ihnen die Wahlergebnisse aus Straubing bei der vergangenen Landtagswahl 2018 zusammengetragen, mit denen Sie die aktuellen Ergebnisse vergleichen können.

Wahlergebnisse für den Stimmkreis Straubing: Ergebnisse der Bayern-Wahl 2023

Der Stimmkreis Straubing liegt im Osten Bayerns, im Regierungsbezirk Niederbayern. Die Wahlberechtigten in Bayern entscheiden unter anderem darüber, wer sie als Direktkandidat vertreten darf. Um den wahrscheinlichen Favoriten herauszufinden, gibt es in der Regel eine Fülle an Umfragen zur Landtagswahl. Im Stimmkreis Straubing hat bislang jedoch noch jedes Mal der Kandidat der CSU das Rennen gemacht. Ob das auch in diesem Jahr der Fall ist, zeigt sich aber erst am Wahlabend. Sobald sie bekannt sind, finden Sie die Wahlergebnisse aus dem Stimmkreis Straubing an dieser Stelle in unserem Datencenter.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt der dpa anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die dpa-infocom GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Gewählt wird in Bayern bei der Landtagswahl 2023 mit einer Erststimme und einer Zweitstimme. Für die Wahl des Direktkandidaten ist zwar nur die Erststimme von Bedeutung, doch die Landtagswahl in Bayern antretenden Parteien benötigen auch so viele Zweitstimmen wie möglich.

Denn das Gesamtstimmen-Ergebnis entscheidet darüber, wie viele Abgeordnete pro Partei in den neuen Landtag einziehen dürfen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Straubing: Orte im Stimmkreis 209 bei der Landtagswahl 2023 in Bayern

Welche der abertausenden von bayerischen Gemeinden in welchem Stimmkreis zusammengefasst sind, kann beim Bayerischen Landesamt für Statistik nachgelesen werden. Einige der Stimmkreise setzten sich aus verschiedenen Landkreisen zusammen. Doch Stimmkreis 209 Straubing hält sich größtenteils an die bestehenden Grenzen des Landkreises Straubing-Bogen. Die einzige Änderung daran ist die Hinzunahme der Kreisfreien Stadt Straubing in den Stimmkreis.

Lesen Sie dazu auch

Das sind die Orte im Stimmkreis 209 Straubing:

Städte

Straubing

Bogen

Geiselhöring

Weitere Gemeinden

Mallersdorf-Pfaffenberg

Mitterfels

Schwarzach

Aholfing

Aiterhofen

Ascha

Atting

Falkenfels

Feldkirchen

Haibach

Haselbach

Hunderdorf

Irlbach

Kirchroth

Konzell

Laberweinting

Leiblfing

Loitzendorf

Mariaposching

Neukirchen

Niederwinkling

Oberschneiding

Parkstetten

Perasdorf

Perkam

Rain

Rattenberg

Rattiszell

Salching

Sankt Engelmar

Stallwang

Steinach

Straßkirchen

Wiesenfelden

Windberg

Ergebnisse bei der Bayern-Wahl 2018 im Stimmkreis Straubing

Der Kampf um das Direktmandat im Stimmkreis Straubing war bei der letzten Landtagswahl 2018 schnell entschieden. Mit einem sehenswerten Abstand zum Zweitplatzierten Manfred Kleinschwärzer von der AfD gewann der CSU-Politiker Josef Zellmeier die Abstimmung.

Das waren die Ergebnisse der Erststimme im Stimmkreis Straubing 2018:

CSU : 46,1 Prozent

: 46,1 Prozent AfD : 13,4 Prozent

: 13,4 Prozent Freie Wähler : 13,0 Prozent

: 13,0 Prozent Grüne: 9,5 Prozent

SPD : 5,0 Prozent

: 5,0 Prozent FDP : 4,3 Prozent

: 4,3 Prozent Die LINKE: 2,6 Prozent

Sonstige: 6,2 Prozent

Auch bei der Auszählung des Gesamtstimmen-Ergebnisses gab es für die CSU im Stimmkreis Straubing keine ernstzunehmende Konkurrenz: