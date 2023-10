Stimmkreis Tirschenreuth: Wahlergebnisse der Landtagswahl 2023 in Bayern

Hier erfahren Sie alles rund um die Bayern-Wahl 2023. Wir verraten, wie die Wahlergebnisse der Landtagswahl im Stimmkreis Tirschenreuth ausgefallen sind.

Dieses Jahr ist es wieder soweit: Am 8. Oktober ist der Termin der Bayern-Wahl 2023. Bei dieser entscheidet sich, wie viele Parlamentssitze den bei der Landtagswahl in Bayern antretenden Parteien in den kommenden Jahren zukommen. Auch im Stimmkreis Tirschenreuth sind die Bürgerinnen und Bürger wieder dazu aufgerufen, ihr Kreuz an der Wahlurne zu machen.

Wie läuft die Landtagswahl in Bayern 2023 ab? Wie sehen die Wahlergebnisse im Stimmkreis Tirschenreuth aus? Was hat sich im Vergleich zum Vorjahr geändert? Hier informieren wir Sie über den Ausgang der Bayern-Wahl 2023.

Wahlergebnisse für den Stimmkreis Tirschenreuth: Ergebnisse der Bayern-Wahl 2023

Bei der Bayern-Wahl 2023 haben die Bürger zwei Stimmen. Ähnlich wie bei der Bundestagswahl wir mit einer Erststimme und einer Zweitstimme bei der Landtagswahl 2023 abgestimmt. Für den Stimmkreis Tirschenreuth hat das Ergebnis der Erststimme dabei die direkteren Konsequenzen, denn dieses entscheidet über den Direktkandidaten. Dieser vertritt seinen Stimmkreis für die nächsten fünf Jahre im Bayerischen Landtag. Wie das Wahlergebnis in Tirschenreuth ausgefallen ist, erfahren Sie direkt nach der Veröffentlichung der Ergebnisse hier in unserem Datencenter.

Vorab zur Landtagswahl ist es möglich, sich mit Hilfe der Umfragen zur Bayern-Wahl ein Bild des möglichen Wahlausgangs zu machen. Am Wahlabend zeigt sich dann, ob diese die Stimmung der Wahlberechtigten in Bayern richtig eingefangen haben oder nicht.

Denn wo die Wählerinnen und Wähler ihr Kreuz machen, zeigt sich erst am 8. Oktober. Ausgenommen davon sind allerdings diejenigen, die ihre Stimme bereits vorab per Briefwahl bei der Landtagswahl 2023 eingebracht haben.

Tirschenreuth: Orte im Stimmkreis 307 bei der Landtagswahl 2023 in Bayern

Eine Landtagswahl zu organisieren ist eine verwaltungstechnische Meisterleistung. Um eine faire Gewichtung der Stimmen und einen reibungslosen Ablauf der Wahl zu garantieren, wird der Freistaat dafür in 91 Stimmkreise unterteilt. Diese umfassen laut dem Bayerischen Landesamt für Statistik ganz unterschiedliche Gebiete, vom Stadtteil einer Großstadt bis hin zu den Gemeinden mehrerer Landkreise. Letzteres ist auch im Stimmkreis 307 Tirschenreuth der Fall. Bei diesem wurden die Gemeinden des Landkreieses Tirschenreuth mit Teilen des Landkreises Neustadt a.d.Waldnaab zusammengeführt.

Hier haben wir für Sie eine Liste der zum Stimmkreis 307 bei der Landtagswahl 2023 in Bayern zusammengefassten Orte:

Landkreis Tirschenreuth:

Verwaltungsgemeinschaft Kemnath ( Kastl , Kemnath )

( , ) Verwaltungsgemeinschaft Krummenaab (Krummenaab, Reuth b. Erbendorf )

Krummenaab (Krummenaab, b. ) Verwaltungsgemeinschaft Mitterteich ( Leonberg , Mitterteich , Pechbrunn )

( , , ) Verwaltungsgemeinschaft Neusorg (Brand, Ebnath , Neusorg , Pullenreuth )

(Brand, , , ) Verwaltungsgemeinschaft Wiesau ( Falkenberg , Wiesau )

( , ) Bad Neualbenreuth

Bärnau

Erbendorf

Friedenfels

Fuchsmühl

Immenreuth

Konnersreuth

Kulmain

Mähring

Plößberg

Tirschenreuth

Waldershof

Waldsassen

Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab:

Verwaltungsgemeinschaft Eschenbach i.d.OPf ( Eschenbach i.d.OPf, Neustadt am Kulm , Speinshart )

i.d.OPf ( i.d.OPf, Neustadt am , ) Verwaltungsgemeinschaft Kirchenthumbach (Schlammersdorf, Kirchenthumbach , Vorbach)

(Schlammersdorf, , Vorbach) Verwaltungsgemeinschaft Pressath ( Trabitz , Schwarzenbach , Pressath )

( , , ) Grafenwöhr

Windischeschenbach

Für die Einteilung in Stimmkreise wurde der Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab aufgeteilt. Die übrigen Gemeinden des Landkreises gehören zum Stimmkreis 308 Weiden i.d.OPf.

Ergebnisse bei der Bayern-Wahl 2018 im Stimmkreis Tirschenreuth

Bei der Landtagswahl 2018 verlor die CSU beim Gesamtstimmenergebnis im Stimmkreis Tirschenreuth mehr als acht Prozent Stimmenanteile im Vergleich zur vorangegangenen Bayern-Wahl. Dennoch konnte sie den Stimmkreis weiterhin klar für sich gewinnen. Der Unions-Kandidat Tobias Reiß zog mit mehr als 30 Prozent Vorsprung vor der Konkurrenz als Direktkandidat in den Bayerischen Landtag ein.

Das waren die Ergebnisse der Erststimme 2018 im Stimmkreis Tirschenreuth:

CSU : 47,4 Prozent

: 47,4 Prozent Freie Wähler : 14,6 Prozent

: 14,6 Prozent AfD : 11,1 Prozent

: 11,1 Prozent SPD : 10,0 Prozent

: 10,0 Prozent Grüne: 8,3 Prozent

FDP : 2,6 Prozent

: 2,6 Prozent Die LINKE: 2,4 Prozent

Sonstige: 3,8 Prozent

Sehr ähnlich sah auch das Gesamtstimmenergebnis im Stimmkreis Tirschenreuth bei der Bayern-Wahl 2018 aus, allerdings konnte hier die SPD die AfD knapp überholen: