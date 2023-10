Stimmkreis Traunstein: Wahlergebnisse der Landtagswahl 2023 in Bayern

Landtagswahl in Bayern: Am 8. Oktober 2023 findet im Freistaat die Wahl zum Landesparlament statt. Welches Ergebnis bringt die Bayern-Wahl im Stimmkreis Traunstein? Nach Auszählung der Stimmzettel können Sie die Wahlergebnisse hier hier bei uns erfahren.

Spannender Polit-Herbst - am 8. Oktober sind die Menschen in Bayern an die Wahlurnen gerufen, um bei der Landtagswahl über ihre Vertreter und Vertreterinnen im Münchner Maximilianeum zu entscheiden. Der Freistaat besteht bei der Wahl aus 91 Stimmkreisen, einer von ihnen ist Traunstein mit der Nummer 130.

Wie ist das Wahlergebnis ausgefallen? Aus welchen Gebieten besteht der Stimmkreis Traunstein? Wie sahen die Landtagswahl-Ergebnisse beim Votum der Wähler und Wählerinnen zur vorigen Landtagswahl im Jahr 2018 aus? Alles das erfahren Sie hier. Sobald die Stimmen ausgezählt sind, können Sie an dieser Stelle auch das Ergebnis begutachten.

Wahlergebnisse für Traunstein: Ergebnisse der Bayern-Wahl 2023

Die Wahllokale sind bei der Bayern-Wahl 2023 zwischen 8 und 18 Uhr zur Stimmabgabe geöffnet. Sofort danach starten die ehrenamtlich tätigen Wahlhelferinnen und -helfer mit der Auszählung. "Ehrenamtlich" ist tatsächlich der richtige Begriff, denn man bekommt für einen überlangen Arbeitstag lediglich ein eher mickriges "Erfrischungsgeld" als symbolischen Lohn. Wenn die Zahlen für den Stimmkreis Traunstein verkündet worden sind, finden Sie alle Infos hier bei uns im Datencenter.

Die Stimmberechtigten verfügen bei der Landtagswahl über eine Erst- und eine Zweitstimme. Die Erststimme dient der Wahl der Direktkandidatin oder des Direktkandidaten im jeweilige Stimmkreis. Wer die Nase vor hat, vertritt die betreffende Region im Landtag. Das Mandat gilt unter normalen Bedingungen für die kommenden fünf Jahre.

Doch nicht nur nicht nur Direktkandidaten und Direktkandidatinnen bewerben sich um einen Sitz im Parlament des Freistaats. Es gibt viele weitere Anwärter, zu denen die Parteien bei der Landtagswahl gesonderte Listen aufstellen. Über diese Kandidaten und Kandidatinnen entscheidet man mit der Zweitstimme. Die Zahl der Sitze einer Partei richtet sich nach den Gesamtstimmen - dazu werden die Erst- und Zweitstimmen schlicht zusammengezählt. Am Wahlabend kommt endlich auch die Auflösung des Rätsels, wer bei der Vorhersage des Wahlergebnisses richtig oder falsch lag. Es gibt jede Menge Umfragen zur Bayern-Wahl 2023, auch das könnte also spannend werden.

Traunstein: Welche Gebiete bei der Landtagswahl 2023 in Bayern gehören zum Stimmkreis 130?

Der Stimmkreis Traunstein umfasst laut Bayerischem Landesamt für Statistik diese Gebiete:

Vom Landkreis Traunstein die Gemeinden

Altenmarkt a.d.Alz

a.d.Alz Chieming

Engelsberg

Grabenstätt

Grassau

Inzell

Nußdorf

Palling

Reit im Winkl

Ruhpolding

Schleching

Schnaitsee

Seeon-Seebruck

Siegsdorf

Surberg

Tacherting

Traunreut

Traunstein

Trostberg

Übersee

Unterwössen

Verwaltungsgemeinschaft Bergen (= Bergen, Vachendorf )

Verwaltungsgemeinschaft Marquartstein (= Marquartstein , Staudach-Egerndach)

) Verwaltungsgemeinschaft (= , Staudach-Egerndach) Verwaltungsgemeinschaft Obing (= Kienberg , Obing , Pittenhart )

(= , , ) Die übrige Gemeinden gehören zum Stimmkreis 112

Am 8. Oktober können die Wahlberechtigten in diesen Gebieten ihr Votum für die Parteien und Bewerber im Stimmkreis 130 abgeben. Bereits vorher hatten die Stimmberechtigten die Möglichkeit, ihre persönliche Entscheidung zur Bayern-Wahl 2023 per Briefwahl zu besiegeln.

Ergebnisse bei der Bayern-Wahl 2018 im Stimmkreis Traunstein

Welches Wahlergebnis gab es bei der Landtagswahl 2018 im Stimmkreis Traunstein? Von den Direktkandidatinnen und Direktkandidaten lag Klaus Steiner ( CSU) auf Platz 1. Die Wahlbeteiligung betrug vor fünf Jahren 72,6 Prozent.

Hier sind die Ergebnisse von 2018 bei den Erststimmen:

CSU : 36,5 Prozent

: 36,5 Prozent Grüne: 19,3 Prozent

Freie Wähler : 11,9 Prozent

: 11,9 Prozent AfD : 9,5 Prozent

: 9,5 Prozent SPD : 8,2 Prozent

: 8,2 Prozent BP : 5,5 Prozent

: 5,5 Prozent FDP : 3,8 Prozent

: 3,8 Prozent Linkspartei : 2,8 Prozent

Auf Platz 2 hinter Klaus Steiner (CSU) kam Gisela Sengl von den Grünen ins Ziel.

Alle übrigen Parteien lagen unter 2 Prozent.

Und dies ist das Ergebnis der Bayern-Wahl von 2018 bei den Gesamtstimmen:

CSU : 39,3 Prozent

: 39,3 Prozent Grüne: 18,4 Prozent

Freie Wähler : 10,8 Prozent

: 10,8 Prozent AfD : 9,1 Prozent

: 9,1 Prozent SPD : 7,8 Prozent

: 7,8 Prozent Linkspartei : 2,7 Prozent

Alle übrigen Parteien lagen unter 2 Prozent.

(Quelle: Landeswahlleiter in Bayern)