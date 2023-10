Stimmkreis Weiden in der Oberpfalz: Wahlergebnisse der Landtagswahl 2023 in Bayern

Einer der Stimmkreise bei der Bayern-Wahl 2023 ist Weiden in der Oberpfalz. Wie informieren Sie über alles rund um die Wahlergebnisse der Landtagswahl 2023.

Die Bayern-Wahl 2023 entscheidet darüber, wie sich die Politik des Freistaats in den nächsten Jahren gestaltet. Für die bei der Landtagswahl in Bayern antretenden Parteien steht daher viel auf dem Spiel. Entsprechend viel Aufmerksamkeit erhalten die Umfragen zur Bayern-Wahl, die über die Stimmung in der Bevölkerung informieren möchten. Doch welche Konsequenzen die Wahl für die Zusammensetzung des Bayerischen Landtages tatsächlich hat, zeigt sich erst am Wahltag.

Wie läuft die Landtagswahl in Bayern ab? Wie sieht das Ergebnis der Bayern-Wahl 2023 im Stimmkreis Weiden in der Oberpfalz aus? Hier erfahren Sie alles, was Sie rund um die Wahlergebnisse wissen müssen.

Wahlergebnisse für den Stimmkreis Weiden in der Oberpfalz: Ergebnisse der Bayern-Wahl 2023

Die Wahlberechtigten in Bayern sind dazu aufgerufen, am Termin der Bayern-Wahl 2023 am 8. Oktober ihre Stimme in den Wahlkabinen des Freistaats abzugeben. Abgestimmt wird mit einer Erststimme und einer Zweitstimme bei der Landtagswahl 2023. Der Kandidat mit den meisten Erststimmen zieht dann als Vertreter des jeweiligen Stimmkreises als Direktkandidat in den Bayerischen Landtag ein. Wer der Direktkandidat für den Stimmkreis Weiden in der Oberpfalz wird, erfahren Sie zusammen mit den übrigen Wahlergebnissen direkt nach deren Bekanntgabe hier in unserem Datencenter.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt der dpa anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die dpa-infocom GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Wer lieber nicht in die Wahlkabine möchte, muss deshalb allerdings nicht auf sein Recht zu wählen verzichten.

Es besteht auch die Möglichkeit, von der Briefwahl bei der Landtagswahl 2023 Gebrauch zu machen. Diese Stimmen können auch schon einige Zeit vor dem eigentlichen Wahltermin abgegeben werden.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Weiden in der Oberpfalz: Orte im Stimmkreis 308 bei der Landtagswahl 2023 in Bayern

Der Stimmkreis 308 Weiden i.d.OPf. ist eine Verwaltungseinheit, die extra für die Landtagswahl in Bayern geschaffen wurde. Sie umfasst neben der Kreisfreien Stadt Weiden i.d.OPf. auch noch weitere Gemeinden, die zum Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab gehören. Die übrigen Gemeinden dieses Landkreises wurden dem Stimmkreis 307 Tirschenreuth zugeordnet. Wie sich die weiteren 91 Stimmkreise im Freistaat zusammensetzen, ist beim Bayerischen Landesamt für Statistik nachzulesen.

Lesen Sie dazu auch

Das sind die Orte im Stimmkreis 308 Weiden in der Oberpfalz:

Kreisfreie Stadt Weiden i.d.OPf.

Landkreis Neustadt an der Waldnaab:

Verwaltungsgemeinschaft Neustadt a.d. Waldnaab (Kirchendemenreuth, Parkstein , Püchserreuth, Störnstein , Theisseil )

Neustadt a.d. (Kirchendemenreuth, , Püchserreuth, , ) Verwaltungsgemeinschaft Pleystein ( Georgenberg , Pleystein )

( , ) Verwaltungsgemeinschaft Schirmitz ( Bechtsrieth , Irchenrieth, Pirk , Schirmitz )

( , Irchenrieth, , ) Verwaltungsgemeinschaft Tännesberg ( Leuchtenberg , Tännesberg )

( , ) Verwaltungsgemeinschaft Weiherhammer ( Etzenricht , Kohlberg , Weiherhammer )

( , , ) Altenstadt a.d. Waldnaab

a.d. Eslarn

Floß

Flossenbürg

Luhe-Wildenau

Mantel

Moosbach

Neustadt a.d. Waldnaab

Vohenstrauß

Waidhaus

Waldthurn

Ergebnisse bei der Bayern-Wahl 2018 im Stimmkreis Weiden in der Oberpfalz

Im Stimmkreis Weiden i.d.OPf. war die SPD bei der Landtagswahl 2018 besonders stark. Die Direktkandidatin der Sozialdemokraten, Annette Karl, war dennoch keine echte Bedrohung für die CSU. Deren Kandidat Dr. Stephan Oetzinger zog mit fast 40 Prozent der Erststimmen im Rücken in den Landtag ein.

Hier sind die Ergebnisse der Erststimme aus dem Stimmkreis Weiden i.d.OPf. aus dem Jahr 2018:

CSU : 39,8 Prozent

: 39,8 Prozent SPD : 14,9 Prozent

: 14,9 Prozent AfD : 13,1 Prozent

: 13,1 Prozent Freie Wähler : 10,4 Prozent

: 10,4 Prozent Grüne: 10,0 Prozent

FDP : 4,8 Prozent

: 4,8 Prozent Die LINKE: 2,9 Prozent

Sonstige: 4,3 Prozent

Auch beim Gesamtstimmen-Ergebnis konnte die SPD sich knapp auf dem zweiten Platz behaupten: