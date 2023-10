Stimmkreis Wunsiedel, Kulmbach: Wahlergebnisse der Landtagswahl 2023 in Bayern

Im Herbst findet die Bayern-Wahl 2023 statt. Hier erfahren Sie alles rund um die Wahlergebnisse der Landtagswahl 2023 im Stimmkreis Wunsiedel, Kulmbach.

Am Termin der Bayern-Wahl 2023 sind wieder alle Wahlberechtigten in Bayern dazu aufgerufen, ihre Stimmen in den Wahllokalen des Freistaats abzugeben. Alternativ kann allerdings auch von der Briefwahl bei der Landtagswahl Gebrauch gemacht werden. Wie auch immer sich die Wählerinnen und Wähler entscheiden ihre Stimme abzugeben, das Ergebnis bestimmt über die Zusammensetzung des bayerischen Landtages in den nächsten Jahren.

Wie sehen die Wahlergebnisse im Stimmkreis Wunsiedel, Kulmbach aus? Das und alles weitere rund um die Bayern-Wahl 2023 erfahren Sie hier.

Wahlergebnisse für den Stimmkreis Wunsiedel, Kulmbach: Ergebnisse der Bayern-Wahl 2023

Bei der Bayern-Wahl 2023 wird mit einer Erststimme und einer Zweitstimme abgestimmt. Die beiden Stimmen werden dann miteinander zum Gesamtstimmen-Ergebnis verrechnet. Dieses entscheidet darüber, wie viele Sitze den bei der Landtagswahl in Bayern antretenden Parteien im Parlament zustehen. Mit der Erststimme wird ein Direktkandidat oder eine Direktkandidatin in den Landtag gewählt. Um bereits im Voraus einen Einblick in die Stimmung in Bayern zu erhalten, werden zahlreichen Umfragen zur Bayern-Wahl erstellt. Ob deren Ergebnisse mit denen der tatsächlichen Wahl übereinstimmen, zeigt sich allerdings erst am Wahlabend. An diesem finden Sie die Wahlergebnisse der Bayern-Wahl 2023 hier in unserem Datencenter.

Wunsiedel, Kulmbach: Orte im Stimmkreis 408 bei der Landtagswahl 2023 in Bayern

Einige der 91 Stimmkreise bei der Landtagswahl 2023 in Bayern setzen sich aus den Städten und Gemeinden verschiedener Landkreise zusammen. So auch beim Stimmkreis 408 Wunsiedel, Kulmbach. Wie der Name vermuten lässt, gehören zu diesem Stimmkreis sowohl Orte aus dem Landkreis Wunsiedel als auch aus dem Landkreis Kulmbach. Zusätzlich gehören allerdings auch noch einige der Gemeinden aus dem Landkreis Bayreuth dazu. Die anderen Gemeinden dieses Landkreises sind hingegen dem Stimmkreis 403 Bayreuth zugeordnet. Wie sich die übrigen Stimmkreise zusammensetzen, ist beim Bayerischen Landesamt für Statistik nachzulesen.

Das sind die Orte, die zum Stimmkreis 408 Wunsiedel, Kulmbach gehören:

Zum Stimmkreis Wunsiedel, Kulmbach gehörende Orte aus dem Landkreis Wunsiedel:

Arzberg

Bad Alexandersbad

Höchstädt im Fichtelgebirge

im Hohenberg an der Eger

an der Kirchenlamitz

Marktleuthen

Marktredwitz

Nagel

Röslau

Schirnding

Schönwald

Selb

Thiersheim

Thierstein

Tröstau

Weißenstadt

Wunsiedel

Zum Stimmkreis Wunsiedel, Kulmbach gehörende Orte aus dem Landkreis Kulmbach:

Altenkunstadt

Bad Staffelstein

Burgkunstadt

Ebensfeld

Hochstadt a.Main

Lichtenfels

Marktgraitz

Marktzeuln

Michelau i.OFr.

Redwitz a.d. Rodach

Weismain

Zum Stimmkreis Wunsiedel, Kulmbach gehörende Orte aus dem Landkreis Wunsiedel:

Bad Berneck i. Fichtelgebirge

i. Bischofsgrün

Fichtelberg

Gefrees

Mehlmeisel

Ergebnisse bei der Bayern-Wahl 2018 im Stimmkreis Wunsiedel, Kulmbach

Das Direktmandat im Stimmkreis Wunsiedel, Kulmbach konnte Martin Schöffel von der CSU erringen. Das zweitbeste Ergebnis war das der SPD-Kandidatin Inge Aures mit rund 20 Prozent der Stimmen.

Das waren die Ergebnisse der Erststimme 2018 im Stimmkreis Wunsiedel, Kulmbach:

CSU : 37,5 Prozent

: 37,5 Prozent SPD : 19,9 Prozent

: 19,9 Prozent Freie Wähler : 12,7 Prozent

: 12,7 Prozent AfD : 11,7 Prozent

: 11,7 Prozent Grüne: 9,2 Prozent

FDP : 3,6 Prozent

: 3,6 Prozent Die LINKE: 2,5 Prozent

Sonstige: 2,9 Prozent

Das war das Gesamtstimmen-Ergebnis 2018 im Stimmkreis Wunsiedel, Kulmbach: