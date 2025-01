Wetterdienst warnt vor eisglatten Straßen

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor erhöhter Unfallgefahr durch gefrierenden Regen und Eisansatz auf bayerischen Straßen. Glatteisgefahr bestehe vor allem in den südöstlichen Regionen des Freistaats. Aufenthalte im Freien und insbesondere Autofahrten gelte es zu vermeiden. Vor allem im östlichen Bayern könne es bis etwa 14 Uhr glatt bleiben - bis dahin gilt zumindest die Warnung des DWD.

Am Montag soll es dann wieder wärmer werden, allerdings mit deutlichen Temperaturunterschieden: Während in Teilen Niederbayerns nur 3 Grad erwartet werden, soll es in Mainfranken bis zu 14 Grad warm werden.