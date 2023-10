Erlangen

500 Menschen bei pro-palästinensischer Demonstration

Etwa 500 Menschen haben am Freitag in Erlangen an einer pro-palästinensischen Demonstration teilgenommen.

Das teilte die Polizei am Abend mit. Während der Kundgebung sei den Einsatzkräften ein Schild mit einem Holocaust-Vergleich aufgefallen. Gegen den Verantwortlichen wurde demnach ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Volksverhetzung eingeleitet. Kurz nach Ende der Versammlung habe ein 17-jähriger Demonstrant auf dem Schloßplatz eine Feuerwerksbatterie abgebrannt. Verletzt wurde niemand. Gegen den Jugendlichen leitete die Polizei ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Mitteilung der Polizei (dpa)

