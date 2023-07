Fünf Verletzte bei Autounfall

Bei einem Autounfall in Mittelfranken sind fünf Menschen im Alter zwischen 19 und 21 Jahren verletzt worden.

Zwei davon schwer, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Bei der 19-jährigen Fahrerin konnte Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden. Die drei weiteren Mitfahrer wurden leicht verletzt.

Die Fahrerin war demnach am frühen Sonntagmorgen von Höchstadt an der Aisch (Landkreis Erlangen-Höchstadt) Richtung Mühlhausen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Auto der 19-Jährigen nach links von der Fahrbahn ab. Es überschlug sich mehrfach und blieb in einem Feld liegen. Die fünf Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Ein Gutachter soll den Unfallhergang klären.

(dpa)