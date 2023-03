Erlangen

Klimaaktivisten besetzen 141 Meter hohen Schornstein

Ein Klimaaktivist befestigt ein Protestbanner „EXIT GAS NOW“ am Schornstein des Erdgaskraftwerk in Erlangen.

Stundenlang hielten zwei Klimaaktivisten einen Kraftwerks-Schornstein in Erlangen in luftiger Höhe besetzt. Polizei und Feuerwehr rückten mit Höhenrettern an.

Klimaaktivisten haben in Erlangen stundenlang den 141 Meter hohen Schornstein des Heizkraftwerkes besetzt. Auf einem dort entrollten Banner forderten sie am Mittwochmorgen den Ausstieg aus der Nutzung von Gas als Brennstoff. Nachdem von den Protestanten Pyrotechnik gezündet worden sei, habe die Polizei eingegriffen. Die Demonstranten seien von speziell geschulten Polizisten und Höhenrettern der Feuerwehr über das Innere des Schornsteins abgeseilt worden, teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken mit. Der Betrieb des Kraftwerks sei nicht beeinträchtigt worden. Insgesamt seien rund 70 Einsatzkräfte gebunden gewesen. Es werde geprüft, ob den Demonstranten die Einsatzkosten auferlegt werden können. Sie müssen zudem mit einer Anzeige wegen Hausfriedensbruches rechnen. (dpa)

