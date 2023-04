Mann zapft Strom für E-Auto von Hochschule ab

Ein Mann hat auf dem Gelände einer Hochschule in Schwaben Strom abgezapft, um sein Elektroauto zu laden.

Die Polizei teilte am Mittwoch mit, dass der Mann einen Poller von der Zufahrt zur Hochschule in Kempten entfernt hatte, um dort sein Auto an einer Ladestation aufzuladen.

Der Träger des Gebäudes habe den Täter mehrfach aufgefordert, sein Elektroauto nicht mehr dort zu laden, sagten die Beamten. Am Dienstag habe der Träger den Vorfall schließlich der Polizei gemeldet. Die Polizei ermittelt wegen Hausfriedensbruchs und Entziehung elektrischer Energie.

(dpa)