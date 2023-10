Nach Raub durch falschen Polizisten: Verdächtiger in Haft

Knapp einen Monat nach einem Raub in der Wohnung einer 84-Jährigen ist ein Tatverdächtiger in Haft.

Der 52-Jährige aus dem Landkreis Bamberg stehe im Verdacht, sich Mitte September als falscher Polizeibeamter Zutritt zur Wohnung der Seniorin in Zeil am Main (Landkreis Haßberge) verschafft zu haben, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die 84-Jährige sollte ihm dann laut Polizei ihre Wertsachen zeigen. Als er diese durchwühlt und die Seniorin die Betrugsabsicht erkannt habe, habe er die Frau mit einer reizenden Flüssigkeit besprüht und sei mit den Ersparnissen geflüchtet, hieß es. Im September war die Polizei von schätzungsweise 40 000 Euro ausgegangen.

Zwischenzeitlich hatte die Polizei auch mit Fotos nach dem Mann gefahndet, die ihn in der Nähe des Haues der Seniorin zeigen sollen. Ein Richter hat den Haftbefehl laut Polizei bestätigt, der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

(dpa)