18-jähriger Arbeiter von Steinplatte erschlagen

Ein 18-Jähriger ist bei einem Arbeitsunfall von einer Steinplatte erschlagen worden.

Er war mit Kollegen dabei, die Steinblöcke von einem Hänger abzuladen, als einer der Blöcke abrutschte und ihn tödlich verletzte, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die genauen Hintergründe zu dem Unfall am Montag bei Pilsach (Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz) ermittelt die Kriminalpolizei Regensburg.

(dpa)