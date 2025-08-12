Über 20 Kilo Drogen gefunden: Kriminalpolizei verhaftet mehrere Männer

Die Kriminalpolizei Landshut hat bei Durchsuchungen von Wohnungen in Niederbayern über 20 Kilogramm Drogen gefunden. Das berichtete das Polizeipräsidium Niederbayern in einer Mitteilung. Drei Tatverdächtige sitzen nun in Haft.

Erster Haftbefehl am Donnerstag: Kripo verhaftet Tatverdächtigen

Bereits am vergangenen Donnerstag sprach die Staatsanwaltschaft Landshut auf Grundlage der Ermittlungen einen Haftbefehl gegen einen 25-Jährigen aus. Die Ermittler werfen dem Mann vor, seit einem Jahr aus seiner Wohnung und im Raum Regensburg mit Heroin, Kokain und weiteren Betäubungsmitteln zu handeln. Laut Polizei habe der Handel in „nicht geringen Mengen“ stattgefunden.

Zusammen mit Beamten des Bayerischen Landeskriminalamtes verhafteten Einsatzkräfte des Rauschgiftkommissariats der Kripo Landshut den Tatverdächtigen in Dingolfing. Am Freitag wurde er dem Ermittlungsrichter vorgeführt und sitzt seitdem in einer bayerischen Justizvollzugsanstalt (JVA) in Haft.

Nach Kripo-Ermittlungen: 20-Kilo-Drogenfund bei Mittäter

Ebenfalls am Freitag sprach die Staatsanwaltschaft einen weiteren Haftbefehl aus. Einem 23-Jährigen wird so wie dem 25-jährigen Verdächtigen dringend vorgeworfen, in großen Mengen mit Drogen gehandelt zu haben.

Seine Wohnung wurde durchsucht. Dabei fanden die Ermittler und Beamte des Landeskriminalamtes über 20 Kilogramm Amphetamine, rund einen Kilogramm Kokain und einen fünfstelligen Bargeldbetrag.

Nach Drogenfund: Beamte durchsuchen mehrere Wohnungen in Niederbayern

Im Zuge der weiteren Ermittlungen stießen die Beamten auf weitere mögliche Komplizen. Die vier Männer im Alter von 22, 24, 26 und 51 Jahren sollen dem 25-Jährigen dabei geholfen haben, die Drogen zu verkaufen. Die Wohnungen befinden sich in Lindau an der Isar, Straubing und Regensburg und wurden heute durchsucht.

Die Beamten der Kripo fanden dort zusammen mit der Bayerischen Bereitschaftspolizei eine geringe Menge Kokain, verschiedene Datenträger, zudem Mobiltelefone, Tablets, eine Geldzählmaschine und rund 1000 Euro Bargeld. Wie die Polizei berichtete, lagen auch gegen den 26- und 51-Jährigen Haftbefehle vor. Beide befinden sich nun, ebenso wie der 25-Jährige, in einer JVA.