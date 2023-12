Diebe stehlen mehrere Tonnen Kupfer aus Firmenhalle

Bislang unbekannte Täter haben mehrere Tonnen Kupfer von einem Firmengelände bei Nürnberg gestohlen.

Die Diebe hatten das Material im Wert von rund 50. 000 Euro in der Nacht auf Freitag aus einer Lagerhalle einer Firma für Metallhandel in Wendelstein (Landkreis Roth) abtransportiert. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. An der Halle entstand ein Schaden von etwa 3000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen.

(dpa)