Drei Erschossene in Schwaben: Verdächtiger ist Sportschütze

Der wegen der tödlichen Schüsse im Landkreis Augsburg festgenommene 64-Jährige ist Sportschütze.

Er besitze mehrere unterschiedliche Waffen und auch eine waffenrechtliche Erlaubnis, teilte die Polizei am Samstag mit. Zuvor hatte "BR24" berichtet. Bei der Festnahme in Langweid am Lech fanden die Einsatzkräfte zwei Kurzwaffen im Auto des Verdächtigen. Auch in seiner Wohnung stellten sie Waffen sicher. Der Mann sollte im Laufe des Samstags vor einen Ermittlungsrichter kommen.

Der 64-Jährige steht im Verdacht, am Freitagabend in dem kleinen Ort in Schwaben in einem Mehrfamilienhaus zwei Frauen im Alter von 49 und 72 Jahren sowie einen 52-jährigen Mann getötet zu haben. Anschließend soll er in einem weiteren Haus eine 32-jährige Frau und einen 44-jährigen Mann mit der Schusswaffe verletzt haben. Nach ersten Erkenntnissen ging der Tat ein Nachbarschaftsstreit voraus.

(dpa)