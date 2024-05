Jugendlicher niedergestochen und schwer verletzt

Bei einer Auseinandersetzung zwischen zehn bis 15 Jugendlichen in München ist ein 16-Jähriger niedergestochen und schwer verletzt worden.

Das Opfer sei mit zwei Stichverletzungen im Rücken in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Ohne die sofortige Behandlung wäre die Verletzung nach Einschätzung der Ärzte tödlich verlaufen, hieß es. Ein zweiter 16-Jähriger sei bei dem Vorfall am Vorabend wegen einer Schnittverletzung ambulant versorgt worden. Die Polizei ermittelt wegen Verdacht auf ein versuchtes Tötungsdelikt. Hintergründe des Geschehens waren zunächst unklar. Die Beamten bitten Zeugen, mögliches Foto- und Videomaterial von der Auseinandersetzung der Polizei weiterzuleiten.

(dpa)