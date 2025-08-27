Ehepaar tot in Wohnung gefunden

Ein Ehepaar ist tot in ihrer Wohnung in Mintraching (Landkreis Regensburg) gefunden worden. Informationen zu den Hintergründen der Todesfälle gibt es derzeit nicht, wie die Polizei mitteilte. Allerdings gebe es demnach keine Hinweise auf eine Beteiligung Dritter. Der 76 Jahre alte Mann und seine 69-jährige Frau fand die Polizei am Dienstag. Zuvor war den Beamten gemeldet worden, dass das Ehepaar schon länger nicht mehr gesehen worden war.

Ehepaar Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fremdverschulden Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis