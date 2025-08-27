Icon Menü
Ermittlungen laufen: Ehepaar tot in Wohnung gefunden

Ermittlungen laufen

Ehepaar tot in Wohnung gefunden

Keine Hinweise auf Fremdverschulden, aber viele offene Fragen: Was führte zum Tod eines Ehepaars in der Oberpfalz?
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Ermittlungen zu den Todesfällen laufen. (Symbolbild)
    Die Ermittlungen zu den Todesfällen laufen. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa

    Ein Ehepaar ist tot in ihrer Wohnung in Mintraching (Landkreis Regensburg) gefunden worden. Informationen zu den Hintergründen der Todesfälle gibt es derzeit nicht, wie die Polizei mitteilte. Allerdings gebe es demnach keine Hinweise auf eine Beteiligung Dritter. Der 76 Jahre alte Mann und seine 69-jährige Frau fand die Polizei am Dienstag. Zuvor war den Beamten gemeldet worden, dass das Ehepaar schon länger nicht mehr gesehen worden war.

