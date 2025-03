Tödliche Gewalt bei Fest - Polizei bittet um Bildmaterial

Nach dem tödlichen Streit bei einem Fest in der Oberpfalz bittet die Polizei die Gäste um Mithilfe. Sie sollten mögliches Bild- oder Videomaterial zum Tatgeschehen zur Verfügung stellen, teilte das Polizeipräsidium Oberpfalz mit und veröffentlichte zum Hochladen von Material einen Link: https://medienupload-portal01.polizei.bayern.de/.

Bei Feierlichkeiten in Parsberg (Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz) anlässlich eines kurdischen Kulturfestes waren am vergangenen Sonntag mehrere Personen in Streit geraten. Ein 39-Jähriger wurde bei der Auseinandersetzung mit einem Messer tödlich verletzt. Ein 43-Jähriger mit syrischer Staatsangehörigkeit wurde festgenommen. Nach Angaben vom Montag wurde der Mann wegen Verdachts auf Totschlag in Untersuchungshaft genommen.

An dem Fest hatten laut Polizei rund 500 Menschen teilgenommen. Die Personalien der Besucher würden derzeit erhoben; es werde geprüft, ob sie als Zeugen infrage kommen. Parallel liefen Spurensicherungsmaßnahmen.