Männer prügeln sich auf einer Skipiste in Schwaben

Zwei Männer haben sich auf einer Skipiste in Schwaben geprügelt.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, waren ein Kind und ein 18 Jahre alter Snowboardfahrer am Sonntag in Obermaiselstein (Landkreis Oberallgäu) beinahe zusammengestoßen. Der Vater des Kindes soll den Volljährigen zur Rede gestellt haben, woraufhin dieser mit seinem Snowboard und mit Fäusten auf den Mann eingeschlagen haben soll. Der Vater wehrte den Angriff ab und rang den jüngeren Mann zu Boden.

Die Beteiligten mussten beide ambulant behandelt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise von Zeugen.

(dpa)