vor 19 Min.

Mann filmt Frau in Umkleide im Hallenbad

Ein Unbekannter hat eine 26-Jährige in einem Hallenbad in Berching (Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz) in einer Kabine beim Umziehen gefilmt.

Der Mann hielt am Mittwoch ein Handy unter der Tür der Umkleide durch und nahm die zu dem Zeitpunkt nackte Frau auf, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Sie trat nach dem Handy und der Mann flüchtete. Die Polizei ermittelt nun wegen Verletzung der Intimsphäre durch Bildaufnahmen, sagte ein Sprecher. Sie bitten um Hinweise und sucht nach Zeugen und Zeuginnen des Vorfalls. (dpa)

