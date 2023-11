Ermittlungen

Neue Runde im Fall des AfD-Politikers Daniel Halemba?

AfD-Politiker Daniel Halemba aus Unterfranken wurde im Oktober in den Landtag gewählt. Am Montag, dem Tag der konstituierenden Sitzung des Bayerischen Landtags, wurde er festgenommen.

Plus „Sieg Heil“ im Gästebuch, einen SS-Befehl von Heinrich Himmler im Zimmer: Die Würzburger Staatsanwaltschaft hat Details zu den Vorwürfen gegen den unterfränkischen AfD-Politiker bekannt gegeben.

Von Benjamin Stahl

Am Dienstag sitzt Daniel Halemba im Plenum des Bayerischen Landtags – so, als wäre nichts gewesen. Als wäre der 22-Jährige nicht tagelang von der Polizei gesucht worden, als wäre er am Montag nicht nahe Stuttgart verhaftet worden. Dabei hatte der unterfränkische AfD-Politiker an diesem Tag für einen handfesten Skandal im Landtag gesorgt. Denn während das Parlament zu seiner ersten Sitzung zusammenkam, saß Halemba wegen des Verdachts der Volksverhetzung in einer Zelle.

Noch am Montagabend wurde der Haftbefehl außer Vollzug gesetzt. Die zuständige Staatsanwaltschaft Würzburg hat noch nicht entschieden, ob sie Beschwerde einlegen wird. Oberstaatsanwalt Thorsten Seebach sagte: „Wir nehmen uns dafür ein paar Tage Zeit.“ Sollte sie sich dafür entscheiden, müsse sich das Amtsgericht Würzburg erneut mit der Sache befassen und prüfen, ob der 22-Jährige in Untersuchungshaft genommen werden soll. Bleibt das Gericht bei seiner Entscheidung vom Montag, würde der Fall vom Landgericht Würzburg geprüft. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Halemba wegen Volksverhetzung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen. Gegen vier weitere Beschuldigte – darunter Mitglieder der „Burschenschaft Teutonia Prag zu Würzburg“ – laufen ebenfalls Ermittlungen.

