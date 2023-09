Polizei: Zwei Verkehrsschilder im Allgäu gesprengt

Im Allgäu haben Unbekannte Polizeiangaben zufolge zwei Verkehrsschilder gesprengt.

Die Ermittler seien wegen der beschädigten Schilder in Pfaffenhausen (Landkreis Unterallgäu) zunächst von Unfallflucht ausgegangen, teilte die Polizei am Freitag mit. Später habe sich aber herausgestellt, dass es sich bei den Vorfällen in der ersten Septemberwoche um Sprengungen gehandelt habe. Welches Mittel dabei zum Einsatz kam, blieb zunächst unklar.

Einen Teil eines Schildes hätten die Ermittler etwa 25 Meter vom eigentlichen Verkehrszeichen entfernt gefunden. Deshalb gehe man von "einer nicht unerheblichen Menge Sprengmittel" und "einer nicht kalkulierbaren Gefährdung für die Täter und Unbeteiligte" aus, teilte die Polizei mit. Experten des Landeskriminalamts seien in die Ermittlungen eingebunden. Die Polizei suchte zudem nach Zeugen. Den Schaden schätzten die Ermittler auf 6000 Euro.

(dpa)