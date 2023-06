Telefonbetrüger erbeuten Tausende Euro

Telefonbetrüger haben in zwei Fällen mehrere Tausend Euro von Menschen in Oberbayern und Oberfranken erbeutet.

Eine 69-Jährige übergab einem Abholer in Rosenheim Bargeld und Goldschmuck im Wert einer mittleren fünfstelligen Summe, teilte die Polizei mit. Zuvor sollen die Täter ihr am Freitag stundenlang am Telefon erzählt haben, dass ihre Tochter einen Unfall verursacht habe. Damit diese nicht ins Gefängnis müsse, habe die Mutter eine Kaution hinterlegen sollen.

Bei einem weiteren Fall in Oberfranken gab ein Ehepaar einem angeblichen Polizisten einen Geldbetrag von mehreren Tausend Euro. Auch hier sagte der Betrüger am Telefon, dass der Sohn des Paares aus Zapfendorf (Landkreis Bamberg) in Italien einen tödlichen Unfall verursacht habe, wie die Polizei mitteilte. Das Geld habe ebenfalls als Kaution dienen sollen.

(dpa)