Tödlicher Ski-Unfall in Garmisch-Partenkirchen

Bei einem schweren Unfall im Skigebiet von Garmisch-Partenkirchen ist eine 56-Jährige ums Leben gekommen.

Die Frau kam am ersten Weihnachtstag aus zunächst ungeklärter Ursache vom Skiweg zwischen Hochalm und Kreuzeck ab und prallte gegen einen Baum, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Dann rutschte sie im steilen Gelände noch einige Meter ab. Sie starb im Krankenhaus an ihren schweren Verletzungen. Die Polizei sucht nun nach Unfallzeugen.

(dpa)