Tote Frau in Bachbett entdeckt: Hintergründe unklar

Ein Fußgänger hat im unterfränkischen Iphofen eine tote Frau in einem Bachbett entdeckt.

Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen von einem Unfall aus. Was genau am Altstadtrand passierte, war am Montag zunächst unklar. Der Leichnam soll obduziert werden, um die Todesursache zu klären, sagte ein Polizeisprecher. Hinweise auf eine Straftat gebe es bisher nicht.

(dpa)