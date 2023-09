Toter Jugendlicher bei Schule: 14-Jähriger in U-Haft

Nach dem gewaltsamen Tod eines 14-Jährigen bei einem Schulzentrum in Unterfranken ist am Samstag gegen einen gleich alten Jugendlichen Haftbefehl erlassen worden.

Der Tatverdächtige sei nun in einer Haftanstalt, sagte ein Polizeisprecher am Nachmittag in Lohr am Main. Der Jugendliche habe die Tat gestanden.

Die mutmaßliche Waffe, eine Schusswaffe, sei in der Wohnung des Verdächtigen entdeckt worden. Dennoch hatte die Kripo am Samstagmittag erneut den Bereich des Tatortes rund um das Schulzentrum in Lohr abgesperrt, um dort Spuren zu sichern. Lohr am Main liegt zwischen Würzburg und Aschaffenburg und hat etwa 15.000 Einwohner.

Eine Polizeistreife hatte am Freitagnachmittag in einer kleinen Grünanlage neben der Schule den leblosen 14 Jahre alten Jugendlichen mit äußeren Verletzungen gefunden. Wiederbelebungsversuche waren erfolglos, ein Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.

Zuvor war ein Jugendlicher, wohl ein Schulkamerad des Opfers und des mutmaßlichen Täters, zur Lohrer Polizeiinspektion gekommen und hatte gemeldet, dass ein Freund von ihm einen Jugendlichen auf dem Gelände des Schulzentrums getötet habe. Gegen 18.00 Uhr wurde dann der verdächtige 14-Jährige festgenommen.

(dpa)