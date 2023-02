Toter Mann im Lech gefunden

Ein Mann ist in Landsberg am Lech tot aufgefunden worden.

Eine Anwohnerin fand in der Nacht zum Dienstag nach Angaben der Polizei einen herrenlosen Hund am Lechufer und verständigte die Beamten. Diese entdeckten den 77-jährigen Hundebesitzer leblos im Lech treibend. Wie genau der Mann gestorben ist, war am Dienstag noch unklar. Es deute den ersten Hinweisen nach aber nichts auf einen Suizid oder eine Gewalttat hin, sagte eine Polizeisprecherin. Eine Obduktion in den nächsten Tagen soll mehr Erkenntnisse liefern.

(dpa)