Überfall auf Geschäftsmann in der Oberpfalz

Unbekannte haben in der Oberpfalz einen Geschäftsmann und seine Lebensgefährtin überfallen und Schmuck und Geld erbeutet.

Mehrere Maskierte überraschten das Paar am Montag vor seinem Wohnanwesen in Windischeschenbach (Landkreis Neustadt), wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Die Männer drängten die beiden ins Haus, fesselten sie und zwangen den Geschäftsmann, seinen Tresor zu öffnen. Er wurde dabei leicht verletzt. Die Maskierten entkamen mit Schmuck und Bargeld in fünfstelliger Höhe. Das Paar soll sich nach Angaben der Polizei nach einer halben Stunde selber von den Fesseln befreit haben.

Wie viele maskierte Männer genau an dem Überfall beteiligt waren, war nach Abgaben einer Sprecherin der Polizei zunächst unklar. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

(dpa)