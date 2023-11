Verdacht auf zahlreiche Diebstähle: Mann in U-Haft

Mehr als 70 Diebstähle und Hausfriedensbrüche soll ein Mann im Bodenseekreis zwischen Anfang März und Mitte November diesen Jahres begangen haben - nun sitzt er in Untersuchungshaft.

Der Mann steht im Verdacht, in diesem Zeitraum Lebensmittel-, Drogerie- und Bekleidungsgeschäfte in Friedrichshafen bestohlen zu haben, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Ermittler vermuten zudem, dass der Verdächtige mit den vorgeworfenen Taten seinen Lebensunterhalt bestritt. Zu dem angeblichen Diebesgut gehörten den bisherigen Erkenntnissen zufolge hochpreisige Parfüms und Kleidung, aber auch Lebensmittel und Blumensträuße. Den Angaben zufolge habe der Mann sich weder von Haus- und Aufenthaltsverboten noch von Anklagen abschrecken lassen.

Anfang der Woche sei der 51-Jährige bei einem erneuten Diebstahl und Hausfriedensbruch erwischt und von der Polizei festgenommen worden. Am Mittwoch sei er einem Haftrichter vorgeführt worden.

(dpa)