Vergewaltigungsvorwürfe gegen Arzt: Es passierte nachts in einer Klinik

Ein Arzt soll Frauen in einem Klinikum ein Narkosemittel gespritzt und sich an ihnen vergangen haben. Betroffene erfahren das erst drei Jahre später. Eine von ihnen ist Anna.

Es war nur noch das eine Puzzleteil, das ihr fehlte. Da waren die Flashbacks, diese eine Szene. Das Krankenbett, der Arzt, eine Krankenschwester. Wie sie wach wurde, hochschreckte und sich den Zugang aus dem Handrücken zog. Wie die Personen neben dem Bett sie wieder hinunterdrückten, sie festhielten, als sie sich wehrte. Wie sie schließlich erneut narkotisiert wurde. Und dann waren da noch die Unterleibsschmerzen, die veränderte Persönlichkeit, die nächtlichen Schreianfälle. Und dass sie plötzlich keine Nähe mehr zulassen konnte.

Was mit ihr passiert war, weiß Anna fast drei Jahre lang nicht. Sie glaubt, dass es vielleicht nur ein böser Traum ist, der immer wieder hochkommt. Bis im Januar 2022 die Kriminalpolizei mit einer Seelsorgerin an der Haustür der jungen Frau klingelt.