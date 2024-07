Tote Frau am Bodensee gefunden

Am Bodensee ist die Leiche einer 70 Jahre alten Frau gefunden worden. Die Polizei geht in dem Fall von einer Straftat aus, wie ein Sprecher sagte. Ein Zeuge habe die leblose Frau am Montagabend auf einem Ufergrundstück zwischen Nonnenhorn (Bayern) und Kressbronn (Baden-Württemberg) gefunden.

«Aktuell laufen die Ermittlungen zum Täter», sagte der Sprecher, daher machte er dazu zunächst keine Angaben. Auch die Todesursache sei noch unklar. Die Leiche der Frau soll nun obduziert werden.

Die Frau sei zuvor als vermisst gemeldet worden und am Montag habe die Polizei bereits nach der 70-Jährigen gesucht. Sie sei am Sonntag zuletzt gesehen worden.

Es liefen jetzt umfangreiche Ermittlungen am Fundort und an der Wohnadresse der Frau. Ob es sich bei dem Fundort auch um den Tatort handelte, war ebenfalls zunächst unklar.