09:42 Uhr

Drohender Getreidemangel: Bayern deckt Bedarf selbst

Weizen der Bundesreserve für Getreide lagert lose in einer Halle.

Der Krieg in der Ukraine, so befürchten Experten, könnte wegen der wegfallenden Getreideexporte in zahlreichen Ländern der Welt eine Hungersnot auslösen. Bayern sieht sich allerdings gut aufgestellt - zudem hat der Bund immer eine Notreserve. Doch die reicht nicht weit.