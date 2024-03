Kaniber kritisiert Konsumverhalten bei Lebensmitteln

Das Auto kann viel kosten, beim Essen soll es dagegen möglichst billig sein - eine Mentalität, die Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber missfällt.

Bayerns Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber ( CSU) sieht das Konsumverhalten vieler Menschen kritisch. "Wir haben die höchsten Durchschnittslöhne, aber geben am wenigsten für Lebensmittel aus. Das entrüstet mich", sagte die Ministerin am Sonntag in der TV-Sendung "Der Sonntags-Stammtisch" im BR Fernsehen. "In Ländern wie Frankreich, Italien oder Kroatien, da fährt man mit dem Fiat 500 zum Markt und kauft beste Ware zu gutem Preis. Die Deutschen fahren mit dem Porsche Cayenne oder mit dem Audi A9 zu Aldi und kaufen das Billigste."

(dpa)