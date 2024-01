Ernährung

Kann Bayern sich selbst mit Essen versorgen?

Lebensmittelanbau in Bayern: Reicht das, was im Land produziert wird, auch aus?

Plus Ein großer Teil der Lebensmittel, die die Menschen in Bayern essen, wird auch hier hergestellt – aber eben nicht alles. So würde unser Speiseplan ohne Importe aussehen.

Von Sarah Ritschel

Na, gab es Raclette zu Silvester? Dann war der Käse mit recht großer Wahrscheinlichkeit aus Frankreich importiert. Beim Käsefondue – einem weiteren Klassiker zum Jahreswechsel – ist die Chance größer, dass die Käsesorten aus bayerischen Gefilden stammten. Denn mit dem Käse in Bayern verhält es sich besonders: Einerseits ist der Freistaat ein wichtiger Käseproduzent, jährlich wird hier sogar dreimal so viel Käse hergestellt, wie die Menschen essen. Entsprechend viel findet den Weg ins Ausland. Andererseits steht Käse auch auf Platz zwei der wichtigsten Importgüter aus dem Bereich Ernährungswirtschaft. Fast zehn Prozent der Waren, die der Freistaat hier importiert, waren im Jahr 2022 Käse-Spezialitäten aus anderen Ländern. Das zeigt eine neue Auswertung des Landesamtes für Statistik. "Nachbarländer decken den Tisch mit", haben die Analytikerinnen und Analytiker ihre Berechnung übertitelt.

Ohne Importe wären bayerische Esstische natürlich nicht leer, aber doch weit weniger abwechslungsreich gedeckt. Die meisten Nahrungsmittel bezieht der Freistaat demnach aus Europa, allen voran aus Österreich. Fast jedes fünfte importierte Gut der Ernährungswirtschaft kommt von dort. Italien schickt rund 14 Prozent der importierten Köstlichkeiten nach Bayern, ebenso wie die Niederlande. Es folgen Polen, Tschechien und das Käseland Frankreich. Welches Essen aus welchem Land stammt, zeigt die neue Statistik zwar nicht – aber sie schlüsselt auf, was generell am häufigsten importiert wird.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

