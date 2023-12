Warnung vor Oliven im Glas wegen nicht deklarierter Mandeln

Wegen möglicherweise nicht deklarierter Mandeln in Oliven hat ein griechisches Lebensmittelunternehmen vor dem Konsum eines seiner Produkte gewarnt.

Betroffen seien die 350-Gramm-Gläser "ZEUS Grüne Oliven gefüllt mit Knoblauch" mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 21. Februar 2026, wie das amtliche Portal "lebensmittelwarnung.de" am Donnerstag mitteilte. Die Produkte seien in Bayern in Filialen von Netto Marken-Discount verkauft worden. Die Warnung sei vor allem für Mandelallergiker relevant, da nicht ausgeschlossen werden könne, dass in den Gläsern vereinzelt Oliven mit Mandeln gefüllt sein könnten.

(dpa)