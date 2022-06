Ernährung

vor 21 Min.

Wie Bauern aus der Region auf das Erdbeer-Überangebot blicken

Einige Landwirte in Deutschland haben ihre Erdbeer-Ernte vernichtet.

Plus Ausländische Billigkonkurrenz, eine starke heimische Ernte und eine geringe Nachfrage machen Erdbeeren derzeit billig. Manche Bauern vernichten nun die Ernte. Passiert das auch in unserer Region?

Von Maximilian Sonntag

Ob als Eis, im Kuchen oder frisch vom Feld: Auf kaum ein anderes Obst warten die Deutschen so sehnsüchtig wie auf die Erdbeere. Doch in diesem Jahr gibt es offenbar Ärger rund um die rote Frucht. Niedrige Verkaufspreise im Einzelhandel und eine gesunkene Nachfrage scheinen den Erdbeerbauern die Saison zu verhageln. In Nordrhein-Westfalen ( NRW) haben einige Produzenten der dortigen Landwirtschaftskammer zufolge ihre Ernte gar nicht erst eingeholt, sondern sie direkt vernichtet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen