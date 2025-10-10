Erneut Störung auf der Münchner Stammstrecke: Das müssen Fahrgäste wissen

Zu einer erneuten Störung kommt es am Freitagabend, 10. Oktober, auf der Stammstrecke der Münchner S-Bahn. Das teilt die Deutsche Bahn auf ihrer Website zur Betriebslage mit. Demnach kommt es zu Verspätungen der Züge in beiden Richtungen von zehn bis 15 Minuten.

Reparatur an Signal: Störung auf der Münchner Stammstrecke

Als Grund nennt die Bahn die Reparatur an einem Signal. Zusätzlich zu den Verspätungen komme es zudem in den Außenbereichen auch zu vorzeitigen Zugwenden – teilweise auch zu Umleitungen. Betroffen von der Störung sind die S-Bahn-Linien S1, S2, S3, S4, S5, S6 und S8.

Bereits am Mittag war es zu einer längeren Störung auf der Münchner Stammstrecke gekommen. Auch hier mussten Pendlerinnen und Pendler teils deutlich längere Fahrtzeiten einplanen. Sie konnte nach wenigen Stunden jedoch behoben werden.