Polizei München: "friedlicher Einsatzverlauf" beim EM-Start

Ausgelassen feiern zahlreiche Fußballfans in München zum EM-Eröffnungsspiel. Größere Vorkommnisse gibt es laut Polizei nicht. Doch vereinzelt werden Straßen gesperrt.

Die Polizei München hat eine positive Einsatzbilanz zum Auftakt der Fußball-Europameisterschaft in der bayerischen Millionenstadt gezogen. Vor und während des Spiels habe es keine größeren Störungen gegeben, teilte die Polizei am Samstag mit. Man blicke auf einen "friedlichen Einsatzverlauf" zurück, hieß es auf der Plattform X. Vereinzelt habe es jedoch Anzeigen wegen Körperverletzungen, Beleidigungen, Hausfriedensbruch und des Gebrauchs von Pyrotechnik gegeben.

In Spitzenzeiten war die Münchner Polizei den Angaben nach mit etwa 2000 Kräften im Einsatz. Zeitweise wurden bereits am Nachmittag Fußgängerzonen wegen der vielen Fans gesperrt. Auch auf den Marienplatz und die Fanzone im Olympiapark hatte die Polizei wegen des großen Andrangs an Besucherinnen und Besucher kurzzeitig keine Menschen mehr gelassen.

(dpa)