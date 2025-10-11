Erotikmodel packt aus: „Einmal wollte jemand, dass ich in die Kamera pupse“

Das Abo-Modell – spätestens seit Netflix und Spotify in der breiten Bevölkerung akzeptiert – ist längst auch in der Erotikbranche angekommen. Auf Plattformen wie OnlyFans können Userinnen und User Abos abschließen und erhalten dafür exklusive, erotische Inhalte wie Videos oder Fotos ihrer Lieblingsmodels. Was sich seit Beginn hartnäckig als Gerücht hält: Nirgends ist der schnelle Reichtum so einfach möglich wie auf besagten Erotikplattformen – vor allem für Frauen. Zwei Erotikmodels aus Bayern erzählen unter ihren Pseudonymen und in Wortlautprotokollen, ob das wirklich so ist, und welche pikanten DHL-Pakete sie an ihre Fans verschicken:

Mika Nox aus der Oberpfalz ist eine erfolgreiche Erotikinfluencerin. Foto: Mika Nox

Mika Nox aus der Oberpfalz bezeichnet sich selbst als Erotikinfluencerin. Auf Social Media tritt sie regelmäßig als Aufklärerin in Erscheinung.

Ich komme eigentlich aus einem ganz anderen Bereich, habe BWL studiert, war im Marketing in Modeunternehmen und in der Logistik der US-Army beschäftigt. Dann fing ich mit „4based“ an, das funktioniert ähnlich wie OnlyFans, und besuchte die Erotikmesse Venus. Dort merkte ich: Das ist meine Welt. Vor drei Jahren war das. Ein Jahr später war ich bereits als Model auf der Venus und habe einen Award gewonnen. Mittlerweile arbeite ich Vollzeit als Erotikinfluencerin, für meinen Bürojob war schlicht keine Zeit mehr. Vom Erfolg und davon, dass ich so schnell bekannt wurde, war ich komplett überrascht.

Erotikmodel Mika Nox: „Man braucht ein dickes Fell“

Da muss ich auch gleich einmal mit einem Vorurteil aufräumen: Es ist nicht so, dass alle Frauen, die auf diesen Plattformen starten, Zehntausende Euro im Monat verdienen. Es ist ein harter Job, man muss viel investieren. Der Markt ist groß. Ich kann gut davon leben, habe aber auch davor gut verdient. Was einem vorher klar sein muss: Es ist ein 24/7-Job, man ist immer online. Als Erotikinfluencerin zeige ich auf Instagram mein Privatleben. Menschen bilden sich Meinungen, obwohl sie einen nicht kennen. Man braucht also auch ein dickes Fell.

Gemischt waren auch die Reaktionen in meinem privaten Umfeld. Manche waren überraschend offen, andere verschlossen. Ich gehe offen mit meinem Job um. Tatsächlich habe ich eher von Frauen Ablehnung gespürt. Dabei bin ich zu 100 Prozent überzeugt, dass man als Erotikmodel feministisch sein kann – und zwar nicht in dem Sinn, dass man sich über Männer stellt, sondern dass man sich dafür einsetzt, dass alle gleich behandelt werden. Der feministische Akt in meinem Beruf ist, dass ich entscheide, was ich von mir zeige und was nicht. Ich zeige mich auch niemandem nackt, der das nicht sehen möchte.

Warum ich oft als Aufklärerin auftrete? Ich bin überzeugt, man kann sexuell immer dazulernen. Es fehlt vielen schon an den Basics. Heutzutage wird man vielleicht immer noch durch die Bravo oder eben durch Pornografie aufgeklärt. Gerade da muss man beim Bewusstsein gegensteuern. Pornos sind ein Unterhaltungsmedium. Vieles, was dargestellt wird, funktioniert in der echten Welt nicht. Und man muss nicht dem Bild entsprechen, das in Pornos vermittelt wird. Zudem setze ich mich dafür ein zu zeigen: Sexualität ist vielfältig, genauso wie Menschen vielfältig sind. Sexualität ist etwas Normales. Jede Frau funktioniert anders. Und wenn ich zeige, wie ich funktioniere, kann ich meinen Fans viel mitgeben.

Mika Nox verschickt getragene Socken und Höschen per Post an ihre Fans

Ich bekomme Anfragen, ob ich getragene Socken oder Höschen verschicken kann. Das mache ich sehr gerne und füge das in meinen Alltag mit ein. Etwas absurd ist es schon, wenn ich in der Küche stehe und ein Höschen von mir vakuumiere. Zusammen mit einem handgeschriebenen Brief bringe ich es dann zur Post und so bekommen meine Fans etwas sehr Persönliches. Seitdem ich bekannter bin, sind solche Anfragen aber seltener geworden – eigentlich schade. Vielleicht trauen sich die Leute nicht mehr.

Alles mache ich aber nicht mit und obwohl ich dazu beitrage, Tabuthemen zu enttabuisieren, habe auch ich Tabus. Einmal wollte jemand, dass ich bei einer Webcam-Show in die Kamera pupse. Das ist einfach nicht mein Ding. Da sage ich dann höflich nein. Man muss sich in der Branche seiner Grenzen bewusst sein und nein sagen können. Grundsätzlich finde ich aber: Alles, was Menschen einvernehmlich miteinander machen, ist okay.

Fina Foxy aus Oberbayern ist in einem strengen Elternhaus aufgewachsen. Foto: Fina Foxy

Fina Foxy aus Oberbayern wuchs in einem strengen Elternhaus auf. Während der Corona-Zeit entschied sie sich, Vollzeit in der Erotikbranche zu arbeiten.

Mit 18 bin ich von zu Hause ausgezogen. Ich hatte sehr strenge Eltern, mein Internetverlauf wurde überwacht, deshalb war ich als Jugendliche nie auf Pornoseiten. Nach meinem Auszug war ich sehr neugierig und bin auf eine Amateurplattform gestoßen. Mich hat interessiert, was man alles sehen und kaufen kann. Parallel machte ich eine Aus- und Weiterbildung zur Hauswirtschaftsleitung. 2020 in der Corona-Zeit und als ich unzufrieden mit der Arbeitsstelle war – ich musste eine Stunde einfach pendeln – habe ich mir die Frage gestellt: Willst du das das ganze Leben machen? Aufgrund der wegen Corona begrenzten Möglichkeiten zu der Zeit ist mir dann wieder die Amateurseite eingefallen.

Erotikmodel Fina Foxy: „Ich verdiene ein sehr gutes Vollzeitgehalt“

Ich hatte schon Sorge, wie mein Umfeld darauf reagiert. Ich bin Feministin, viele meiner Freunde sind queer, aber sie haben mich bestärkt und gesagt: „Das ist die selbstbestimmteste Arbeit, die du machen kannst.“ Also fing ich im Sommer 2020 an und reduzierte Ende 2020 im alten Job auf Teilzeit. Meine Kolleginnen und Kollegen wissen zwar, dass ich ein Nebengewerbe habe, aber nicht welches.

Grundsätzlich ist es in der Selbstständigkeit so: Der Verdienst hängt davon ab, wie viel man macht. Wenn ich einen Monat nichts mache, dann bekomme ich auch kein Geld. Ich erstelle vier bis acht Videos pro Monat, teilweise alleine, teilweise mit Partnerinnen oder Partnern aus dem eigenen Umfeld oder aus der Branche. Zudem mache ich regelmäßig Webcam-Shows, Livestreams auf Social Media, zum Beispiel beim Kochen. Im Schnitt arbeite ich fünf bis sieben Stunden pro Tag und würde sagen, dass ich ein sehr gutes Vollzeitgehalt verdiene.

Fina Foxy über den Ton im Netz: „Die Leute realisieren gar nicht mehr, was sie schreiben“

Der Umgang mit den Userinnen und Usern ist ganz unterschiedlich: Auf den Erotikplattformen erlebe ich die Community als sehr respektvoll. Ich bin introvertiert und wusste anfangs gar nicht, ob die Interaktion über die Webcam etwas für mich ist. Ich dachte, dass dort viele Männer sind, die dies oder jenes von mir wollen. Aber bei meiner ersten Show wollte ein Mann zum Beispiel einfach nur reden und mich kennenlernen, weil ich neu war. Anders sieht es auf Instagram oder Tiktok aus. Mein Eindruck ist, dass die Leute gar nicht mehr realisieren, was sie schreiben. Das zeigt sich ja auch gesamtgesellschaftlich. Aber ich versuche, mich nicht so viel damit zu beschäftigen. Wenn es persönlich wird oder strafrechtlich relevant, zum Beispiel in Form von Dickpics, dann blockiere oder melde ich die Personen. Teilweise mache ich die Chats auch öffentlich und verpacke es humorvoll, um zu zeigen, was mir die Leute schreiben.

Wofür Userinnen und User Geld ausgeben, überrascht mich mittlerweile nicht mehr. Ich bin überzeugt: Mich kann nichts mehr schocken. Kürzlich gab es aber wieder eine kuriose Situation in einer Webcam-Show. Ein Mann wollte meinen geöffneten Mund sehen – soweit ganz alltäglich. Aber dann wollte er wissen, wie viele Füllungen ich in meinen Zähnen habe. Das war doch recht ungewöhnlich. Ansonsten besitze ich eine Wunschliste, die ganz praktisch ist. Wenn jemand einen speziellen Wunsch hat, mich in einem bestimmten Outfit zu sehen, dann kann er mir das Outfit kaufen. Manchmal schenken mir auch Fans etwas, um mir eine Freude zu machen, oder an Weihnachten oder zu meinem Geburtstag. Ich habe aber niemanden, der mir regelmäßig teure Sachen schenkt.