BRK: Mehr als 120 Notunterkünfte für Geflüchtete vorbereitet

Das Bayerische Rote Kreuz (BRK) hat nach eigenen Angaben bislang mehr als 120 Notunterkünfte für Geflüchtete in Bayern eingerichtet.

Dort könnten bis zu 16 000 Menschen betreut werden, teilte das BRK in München am Sonntag mit. "In den allermeisten Notunterkünften arbeiten Hilfsorganisationen und Wohlfahrtsverbände Hand in Hand zusammen", sagte BRK-Vizepräsidentin Brigitte Meyer.

Die Einrichtung und Betreuung der Notunterkünfte sei neben den regulären Aufgaben und dem flächendeckenden Betrieb von Test- und Impfzentren "eine weitere Herausforderung". Nun müssten den Geflüchteten strukturierte Angebote gemacht werden, forderte BRK-Vizepräsidentin Meyer. Dazu müsse der Ausbau von Flüchtlings- und Integrationsberatung, der Migrationsberatung und des Jugendmigrationsdienstes "auskömmlich" gefördert werden.

