Fünf Jahre Corona: Er war der erste deutsche Patient

Dieser Montag soll für Christoph Nitsche aus Kaufering im Landkreis Landsberg ein ganz normaler Arbeitstag werden. Vor fünf Jahren war das anders. Damals, am 27. Januar 2020, wurde das Leben des heute 38-Jährigen innerhalb weniger Stunden völlig auf den Kopf gestellt: Aus Christoph Nitsche wurde der erste offizielle Corona-Infizierte in Deutschland. Über diese Zeit und sein Leben danach hat er nun mit unserer Redaktion gesprochen. Zum ersten Mal scheut er sich dabei nicht mehr, seinen Namen in der Zeitung zu lesen und dort ein Bild von sich zu sehen. Die Tage rund um seine Coronainfektion bezeichnet er als „surreal“.

