vor 26 Min.

Erster gegen Letzter: Bayern empfängt Fürth

Nach zwei nicht gewonnenen Pflichtspielen peilt der FC Bayern München in der Fußball-Bundesliga am Sonntag (15.30 Uhr) gegen den Tabellenletzten Greuther Fürth die Rückkehr in die Erfolgsspur an.

