Wann fällt in Bayern der erste Schnee?

Jetzt an den See fahren, sich einfach in Badekleidung auf ein Handtuch legen – leider gar keine so angenehme Vorstellung mehr. Denn spätestens im Oktober lässt sich der Herbst nicht mehr leugnen, zumal er schon jetzt für frostige Temperaturen statt Badewetter sorgt. In der Nacht auf den 3. Oktober erreichten die Temperaturen rund um Augsburg bereits den Gefrierpunkt. Da stellt sich die Frage: Wann ist eigentlich mit dem ersten Schnee zu rechnen?

Also, mit dem ersten Schnee im Flachland – denn in den Alpen ist die Situation eine andere. Der Deutsche Wetterdienst prognostiziert bereits jetzt einige Zentimeter Neuschnee ab einer Höhe von 1500 Metern. Auf der Zugspitze liegen Stand 6. Oktober bereits 30 Zentimeter Schnee. Augsburg liegt hingegen etwa 500 Meter über dem Meeresspiegel und auch Kempten ist mit knapp unter 700 Metern weit von der Schneefallgrenze entfernt.

Erster Schnee in Bayern noch im Oktober? Die Prognosen sind schwierig

Wann lassen sich auch im Flachland Schneeflocken beobachten? Das wird vermutlich noch dauern, doch klare Prognosen sind schwierig. Wann genau Schnee fällt, ist recht kompliziert vorherzusagen, da schon eine minimale Abweichung der Temperatur für Regen statt Schnee sorgen kann.

Das Wetterportal Snowplaza wertet verschiedene Wettermodelle aus, um abschätzen zu können, wann mit Schnee zu rechnen ist. Demnach wird für den Oktober ein wechselhaftes Wetter mit Sonne, Regen und ersten Frösten erwartet. Erste Schneefälle seien demnach Ende Oktober möglich. Ob die Schneefallgrenze aber wirklich so weit sinkt, dass es auch in einer Stadt auf der Höhe von Augsburg schneit, ist unklar.

Erster Schnee im Oktober ist selten, kommt aber vor

Schnee im Oktober, das wäre zwar eher ungewöhnlich, kommt aber durchaus vor, wie ein Blick auf die historischen Zahlen des Deutschen Wetterdienstes zeigt. Um hier aufzutauchen, muss allerdings zumindest kurzzeitig ein wenig des Schnees liegengeblieben sein, da sich die Daten auf die gemessene Schneehöhe beziehen – keine Chance also für Schneeregen.

Seit dem Aufzeichnungsbeginn vor fast 80 Jahren fiel ziemlich genau in der Hälfte aller Winter im November der erste Schnee, gefolgt vom ebenfalls oft vertretenen Dezember. Auch Oktober und Januar kommen vor, aber vergleichsweise selten. Zuletzt gab es 2018 den ersten Schnee in Augsburg im Oktober – damals blieb am 28. Oktober ein Zentimeter der Flocken auf dem Boden zurück. Ein paar Jahre zuvor, am 28. Oktober 2012, waren es sogar ganze fünf Zentimeter Neuschnee.